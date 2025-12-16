”Vaikutusarvioinnit ovat hyvin perusteltuja” – työsopimuslain valmistelulle kiitosta

Lainsäädännön arviointineuvosto antaa tunnustusta hallituksen esitysluonnokselle koskien työsopimuslain ja siihen liittyvien lakien muuttamista. Neuvosto ottaa asiaan kantaa tuoreessa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle.

Tiedotteessaan arviontineuvosto katsoo, että työsopimuslakia koskeva esitysluonnos on ”selkeä kokonaisuus, jonka perusteella saa hyvän käsityksen asian nykytilasta, tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista. Vaikutusarvioinnit ovat hyvin perusteltuja. Lakiesityksessä on myös hyödynnetty hyvin asiaan liittyvää tutkimustietoa.”

Lakiesityksen tavoitteena on purkaa työllistämisen esteitä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. Työnantaja voisi jatkossa tarjota määräaikaista työsopimusta enintään vuoden ajaksi ilman perusteltua syytä, jos kysymys on ensimmäisestä työsopimuksesta.

Työnantajalla olisi kuitenkin velvollisuus tarjota tällaiselle työntekijälle työtä määräaikaisuuden päättyessä. Lisäksi työntekijällä ja työnantajalla olisi oikeus irtisanoa ilman perusteltua syytä tehty määräaikainen työsopimus, joka on kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan lyhennettäväksi työsopimuslaissa säädettyä lomautusilmoitusaikaa 14 päivästä seitsemään päivään. Takaisinottovelvollisuus koskisi jatkossa vain niitä työnantajia, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä säännöllisesti on vähintään 50.

Arviointineuvoston mukaan lakiesitys on selkeä ja hyvin taustoitettu kokonaisuus. Etenkin taloudellisten ja työllisyysvaikutusten arvioinnissa on käytetty laajasti tutkimustietoa. Käytettyä tietoa on myös arvioitu suhteessa ehdotuksiin ja tiedon soveltuvuuteen Suomen työmarkkinoille.

Arviointineuvosto huomauttaa kuitenkin, että lakiesityksessä tulisi arvioida viranomaisvaikutuksia työsuojeluviranomaisten valvontatehtävien kannalta ja esittää arvio siitä, edellyttävätkö ehdotetut muutokset lisäresursseja viranomaisissa.

Lainsäädännön arviointiuneuvoston mukaan hallituksen esitysluonnos täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.