Vaikeasti velkaantuneiden määrä noussut – tässä ikäryhmässä eniten kasvua

Vaikeasti velkaantuneiden määrä kasvoi viime vuonna kaikissa ikäryhmissä, kertoo luottotietopalveluyhtiö Intrum viitaten perintädatasta tekemäänsä analyysiin.

Perintään siirtyneiden laskujen määrät ja pääomat kasvoivat eniten nuorilla aikuisilla.

Koronapandemian puhkeaminen lisäsi maksuvaikeuksia ja ylivelkaantumista hetkellisesti merkittävästi. Vaikeasti velkaantuneiden määrä laski vuonna 2021, mutta kääntyi kasvuun 2022 ja on nyt lähellä samaa tasoa kuin koronavuonna 2020.

Intrumin mukaan vaikeasti velkaantuneiden määrä kasvoi viime vuonna voimakkaimmin 40-44-vuotiaiden ikäryhmässä, missä kasvua oli yli seitsemän prosenttia. Nuorten aikuisten ikäryhmissä vaikea velkaantuminen on kasvanut maltillisemmin, mutta perintätoimeksiantojen lukumäärät kasvoivat viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä jyrkimmin 18-24-vuotiailla. Perintään siirtyneiden laskujen pääomien määrän kasvu korostui etenkin alle 30-vuotiailla velallisilla. Talouden sokit ja epävarmuus ovat lisänneet vaikeasti velkaantuneiden määrää.

– Yleisesti ottaen vaikean velkaantumisen taustalla on usein se, että henkilöillä on useita velkoja, joiden pääomamäärät ovat merkittäviä suhteessa tulotasoon. Keski-ikäisten vaikean velkaantumisen kasvuun vaikuttavat todennäköisesti korkojen ja elinkustannusten nousun tuomat haasteet selviytyä taloudellisista velvoitteista, joihin on sitouduttu erilaisessa taloudellisessa tilanteessa. Talouden nopeat ja vaikeasti ennakoitavat muutokset tekevät oman talouden suunnittelusta vaikeaa, Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala sanoo tiedotteessa.

Intrumin mukaan kaikkien kuluttajien kyky suoriutua veloistaan on heikentynyt vuonna 2023 selvästi vuoden 2022 lukuihin suhteutettuna. Taustalla voi olla muuttunut taloudellinen tilanne inflaation kiihtymisen ja korkotason nousun seurauksena. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön työttömyyskatsausten mukaan etenkin vuoden 2023 jälkipuoliskolla lomautukset lisääntyivät merkittävästi, mikä on vaikuttanut kuluttajien kykyyn maksaa velkojaan.

Vaikeasti velkaantuneiden ryhmässä nuorten aikuisten maksukyky on huomattavasti muita ikäryhmiä heikompaa. Satunnaisesti maksuvaikeuksissa olevilla henkilöillä kyky suoriutua veloistaan on kuitenkin heikointa vanhimmassa ikäluokassa, eli yli 70-vuotiailla.