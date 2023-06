Anders Åslund: Vaikea nähdä Vladimir Putinin selviävän aiheuttamastaan sotkusta

Venäjän presidentti Vladimir Putin tuskin selviää Jevgeny Prigozhinin johtaman Wagner-kapinan aiheuttamasta arvovaltatappiosta, arvioi nimekäs ruotsalainen Venäjä-asiantuntija Anders Åslund Twitter-viesteissään.

Åslund muistuttaa, että Putin on kärsinyt arvovaltatappioita aiemminkin, mutta nykyinen tilanne on poikkeuksellinen.

Venäjän valtio vaikuttaa menettäneen kapinan seurauksena väkivaltamonopolinsa, ja turvallisuusjoukkojen sisällä on syviä jakolinjoja. Wagner-joukkojen nopea eteneminen myös osoitti, että Venäjän puolustus- ja turvallisuusjoukot ovat heikkoja. Tie Moskovaan vaikuttaakin olevan auki sinne haluaville.

Tilannetta heikentää myös se, että 25 000 hyvin koulutettua Wagner-palkkasotilasta on nyt poissa pelistä.

Putin on Åslundin arvion mukaan pahentanut itse tilannettaan pelkuruudella ja kyvyttömyydellään esiintyä päättäväisesti julkisuudessa. Åslund uskoo Putinin vaikuttavan heikolta riippumatta siitä, pitääkö hän puolustusministeri Sergei Šoigun ja Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikön Valeri Gerasimovin vallassa.

Yksi Prigozhinin päävaatimuksista kapinan aikana oli Gerasimovin ja Šoigun eroaminen tehtävistään.

Åslund toteaa, että Ukraina on hyötynyt viikonlopun tapahtumista merkittävistä. Hän uskookin, että Ukrainan voitto sodassa on nyt todennäköistä, ei vain mahdollista.

– On vaikea nähdä Putinin selviävän aiheuttamastaan sotkusta, Åslund tiivistää.

A few thoughts on the Prigozhin revolt.

1. Putin appears mortally injured – though we have seen that before, this appears worse.

2. The Russian state has lost its monopoly on violence. It will not regain it easily.

3. The Prigozhin action suggests profound divisions in security.

— Anders Åslund (@anders_aslund) June 25, 2023