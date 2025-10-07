”Vaihe 0” alkoi – Kreml valmistautuu jo uuteen sotaan

Venäjä on kiihdyttämässä informaatiokampanjaa ja psykologisen asenneilmaston valmistelua osana varautumistaan mahdolliseen Naton ja Venäjän väliseen sotaan. Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of War ISW:n analyytikot arvioivat, että Venäjä on siirtynyt niin kutsuttuun vaiheeseen 0.

Esimerkiksi Venäjän ulkomaantiedustelu (SVR) väitti 6. lokakuuta, että Iso-Britannia suunnittelee Ukrainan puolella taistelevien venäläisten ryhmän hyökkäystä joko Ukrainan laivaston alukseen tai ulkomaiseen siviilialukseen Euroopan satamassa.

SVR:n sepityksessä sabotöörit kertoisivat toimineensa Moskovan määräyksestä, ja Britannia olisi varustanut heidät kiinalaisvalmisteisilla vedenalaislaitteilla, jotta ”Kiina voitaisiin lavastaa tukemaan Venäjän aggressiota Ukrainassa”.

ISW toteaa, että väite on osa SVR:n viimeaikaista kampanjaa, jossa samantyyppisiä valheita on kohdistettu muihin Euroopan maihin, kuten Puolaan, Moldovaan ja Serbiaan. Tällaiset väitteet ovat viime viikkoina lisääntyneet selvästi ja ne muodostavat uudenlaisen koordinoidun toimintamallin.

Venäjä näyttää tekevän määrätietoisia fyysisiä ja psykologisia valmisteluja mahdollisen sodan varalle. Se on viime vuosina toteuttanut useita avoimia sekä piilotettuja hyökkäyksiä Naton jäsenmaita vastaan, kuten sabotaasioperaatioita, elektronisen sodankäynnin häirintää, GPS-signaalien häirintää ja tuhopolttoja.

Viime viikkoina hyökkäyksiä on voimakkaasti lisätty, erityisesti droonien Naton ilmatilaan tunkeutumisten myötä.

– Järjestelmällinen toiminta viittaa siihen, että Venäjä on siirtynyt sodan ensimmäiseen valmisteluvaiheeseen, ”vaiheeseen 0″, joka voi ennakoida tulevaa siirtymistä laajempaan sotaan, kuten Naton ja Venäjän väliseen konfliktiin, ISW kirjoittaa päivittäisraportissaan.

Termiä 0-vaihe käytetään kuvaamaan valmistelua, joka edeltää varsinaisten sotatoimien aloittamista.

ISW ei tällä hetkellä arvioi, että Kreml olisi tehnyt päätöksen laajemman sodan aloittamisesta tai määritellyt sille aikataulua. Venäjä on kuitenkin laatinut pitkän aikavälin suunnitelmia, kuten sotilaspiirien uudelleenjärjestelyjä läntisellä rajallaan ja sotilastukikohtien vahvistamista Suomen rajalla, jotka voivat olla osa sen Naton vastaisen sodan valmistelua.

ISW toteaa, että se ei ole havainnut merkkejä siitä, että Venäjä valmistautuisi välittömään konfliktiin Naton kanssa.

Moskovan avoimilla ja peitetyillä hyökkäyksillä sekä valeväittämillä on useita tavoitteita, niin kansainvälisesti kuin kotimaassa. Venäjä pyrkii levittämään pelkoa Euroopan väestön keskuudessa ja horjuttamaan Naton yhtenäisyyttä.

Hyökkäysten ja informaatio-operaatioiden laaja kirjo on suunniteltu luomaan tunnetta, että väkivallan uhka on läsnä kaikkialla Euroopassa. Venäjä yrittää hyödyntää tätä pelkoa saadakseen etuja sodassa Ukrainassa sekä valmistautuessaan mahdolliseen tulevaan konfliktiin Naton kanssa.

Tavoitteena on painostaa eurooppalaisia vähentämään tukeaan Ukrainalle pelon vuoksi sekä hillitsemään oman puolustuksensa parantamista, jotta ne eivät ”provosoisi Venäjän vastatoimia”. ISW:n mukaan nämä toimet ovat osa Venäjän laajempaa vaikutusoperaatiota, jossa vastustajia koetetaan ohjata tekemään poliittisia päätöksiä, jotka hyödyttävät Venäjää.

Kreml käyttää SVR:n toistuvia vääriä väitteitä myös sisäpolitiikassa, sillä niiden avulla pyritään muokkaamaan venäläisten mielipiteitä lännestä ja esittämään länsimaat, ei Venäjä, vastuullisina hyökkäyksistä tai niiden uhista. Kreml pyrkii näin luomaan pohjaa ja kansan tukea mahdolliselle tulevalle Venäjän aggressiolle Natoa vastaan.