Vahvistetut luvut julki: Näin paljon venäläisiä on kaatunut

Ukrainan sodassa vahvistetusti kaatuneiden venäläisten määrä tukee rankkoja arvioita todellisista satojentuhansien miesten tappioluvuista.

Britannian yleisradio BBC:n Venäjän toimitus on selvittänyt hyökkääjän tappioita rintamalla aina helmikuun 2022 suurhyökkäyksestä alkaen.

Yhdessä itsenäisen venäläismedia Mediazonan ja vapaaehtoisten kanssa tehdyssä selvityksessä on huomioitu vain avoimista lähteistä aukottomasti todetut kuolemat. Toimittajat ja tutkijat ovat käyneet läpi virallisia tiedotteita, kuolinilmoituksia, lehtiartikkeleita, sosiaalisen median päivityksiä ja jopa tutkineet hautausmaita. Selvityksessä seurattujen 70 sotilashautausmaan kasvu on ollut paikoin sellaista, että se näkyy satelliittikuvissakin.

Sodan toisen vuoden aikana kaatui tutkijoiden mukaan vahvistetusti peräti 27 300 venäläistä. Yhteensä avoimista lähteistä on löytynyt varma tieto yli 50 000 rintamalla kuolleesta. Mediazonan mukaan virallisista rekistereistä löytyvien perunkirjoitustietojen perusteella kaatuneita on taas ainakin 85 000. Venäjän puolustusministeriön tiedetään myös tilanneen satojatuhansia veteraanitodistuksia, joita jaetaan kaatuneiden omaisille.

BBC huomauttaa, ettei sen laskelmassa ole myöskään huomioitu Venäjän vuodesta 2014 miehittämistä Itä-Ukrainan Donetskista ja Luhanskista sotaan värvättyjen tappioita. Niitäkin arvioidaan merkittäviksi.

Todelliset tappioluvut ovat lähes varmasti huomattavasti BBC:n ja Mediazonan laskelmia korkeammat. Myös vakavasti haavoittuneet on huomioitava.

Esimerkiksi Ukraina on ilmoittanut Venäjän menettäneen yli 450 000 sotilasta. Yhdysvallat ja Britannia ovat taas arvioineet kaatuneita ja haavoittuneita olleen yhteensä noin 350 000. Tämä arvio jaetaan taustakeskustelujen perusteella Suomessakin. Monet asiantuntijat ovat arvioineet, että tänä vuonna rikotaan puolen miljoonan kaatuneen tai haavoittuneen raja.

BBC:n selvityksessä todetaan, että valtavien tappioiden taustalla on Venäjän ”lihamyllyksi” kuvattu taistelutapa. Sotilaita on uhrattu surutta suurissa ja huonosti valmistelluissa jalkaväen hyökkäyksissä. Niitä on kutsuttu menneiden aikojen taistelukentät mieleen tuoviksi ”ihmisaalloiksi”.