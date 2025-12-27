Verkkouutiset

LEHTIKUVA / MILLA TAKALA

Vaarallisia huijauksia – tämä voi muuttua ensi vuonna

  • Julkaistu 27.12.2025 | 09:48
  • Päivitetty 27.12.2025 | 10:03
  • Tietoturva
Tekoälyllä luodut haittaohjelmat voivat olla entistä vaikeampia tunnistaa ja torjua.
Tekoäly ei muuta ainoastaan arkea, vaan myös rikollisuuden keinoja. Asiantuntijat varoittavat, että jo ensi vuonna nettihuijaukset ja haittaohjelmat voivat olla entistä vaikeampia tunnistaa ja torjua. Asiasta kirjoittaa The Wall Street Journal, joka arvioi vuodelle 2026 teknologioita, joilla on keskeinen vaikutus ihmisten arkeen.

Kuluvana vuonna kalasteltujen henkilötietojen määrä kasvoi WSJ:n mukaan 400 prosenttia. Tämä johtui suurelta osin tekoälystä. Tekoäly mahdollistaa esimerkiksi erilaiset deepfake-huikaukset ja automaattisesti muuntautuvien haittaohjelmien luomisen lähes kenelle tahansa.

Entinen FBI:n kyberturvallisuusryhmän agentti ja nykyinen SpyCloud Labs -yhtiön vanhempi varatoimitusjohtaja Trevor Hilligoss toteaakin, että haittaohjelmien määrä tulee kasvamaan.

– Tekoäly tekee paremmista haittaohjelmista helpommin saatavilla useammille ihmisille, ja se on kurjaa, Hilligoss sanoo.

Tekoälymallien avulla voi luoda vakuuttavia deepfake-huijauksia tai verkkosivuja ja sähköposteja, joiden avulla voidaan kaapata salasanoja ja kaksivaiheisia tunnistuskoodeja ilman, että tekijällä on erityistä teknistä osaamista.

Esimerkiksi Google on havainnut bottien avulla toimivan ohjelmiston, joka voi hämärtää oman koodinsa välttääkseen havaitsemisen ja luodakseen uusia haitallisia ominaisuuksia lennossa.

