”Vaarallinen kehityssuunta” – Näin maailma unohtaa Ukrainan

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéllin mukaan Ukrainaa uhkaa taisteluväsymys, jonka seurauksena maailma ”unohtaa” Ukrainan sodan.

Hän kirjoittaa aiheesta Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan. Limnéll on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi siihen, että harvoin tiedotusvälineissä muistetaan mainita siitä, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan jo vuonna 2014.

– Tämä on vakava ongelma, sillä hyökkääjällä on pyrkimyksenä aiheuttaa tilanne, jossa sota on normaalia – “länsirintamalta ei mitään uutta.”

Hänen mukaansa sodan pitkittymisen myötä sen seuraamisen intensiteetti on vähentynyt. Monissa tiedotusvälineissä Ukraina ei ole enää pääuutinen, vaan huomion ovat vieneet uudet uhat kuten ruokakriisi, energiakriisi ja talouskriisi.

– Lisäksi juhannuksen jälkeen alkaa kesä ja ihmisten arjessa kiinnostaa sateen ja hyttysten määrä. Ukraina on vaarassa unohtua. Euroopassa on meneillään sota, jota uhkaa taisteluväsymys, eli se aletaan ottaa itsestäänselvyytenä, Limnéll kirjoittaa.

Esimerkkinä taisteluväsymyksestä hän nostaa vuoden 2014, jolloin Venäjä valloitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan.

– Alkuun se herätti paljon kansainvälistä huomiota, mutta nykyään se ei enää kiinnosta juuri ketään. Nyt Itä-Ukrainassa on tapahtumassa sama: alkuvuodesta sota sai sosiaalisessa mediassa moninkertaisesti enemmän reaktioita kuin alkukesästä. Helmikuussa tykkäyksiä, jakoja ja kommentteja oli lähes 20 miljoonaa päivässä, kun tällä hetkellä niitä on enää vain joitakin satoja tuhansia, Limnéll toteaa viitaten Googlen kokoamiin tilastoihin hakusanojen määristä.

– Tämä on vaarallinen kehityssuunta.

Kun uutisointi Krimin valtauksesta hiipui, Venäjä sai hänen mukaansa rauhassa jatkaa hyökkäystään muun maailman katsoessa muualle.

– Sama sota on kuitenkin jatkunut kaiken aikaa ja johtanut nykyiseen kriisiin Ukrainassa. Riskinä on, että tämäkin vaihe sodassa muuttuu uudeksi normaaliksi ja eskaloituu entisestään.

Mediahuomion vähentyminen voi Limnéllin mukaan suoraan vähentää Ukrainan samaa sotilaallista, rahallista ja humanitaarista tukea. Hänen mukaansa myös Venäjään kohdistettujen pakotteiden purkaminen voi käydä helpommin, jos sodasta ei kuule päivittäin.

– Ukrainassa pelätäänkin juuri sitä, että länsimaiden tuki loppuu tai ainakin heikentyy merkittävästi, jos media menettää kiinnostuksensa sotaan. Ukrainan presidentti (Volodymyr) Zelenskyi on myös suoraan ilmaissut tämän asian, ja kertonut kuinka tärkeää globaali huomio ja tuki on ollut Ukrainalle sodassa pärjäämisessä.

Limnéllin mukaan toinen tärkeä syy raportoida totuudesta liittyy totuuteen. Jos sodasta ei uutisoida ja keskustella julkisesti, se synnyttää tilaa spekulaatiolle, misinformaatiolle ja propagandalle.

– Mediahuomion vähenemisen ja uutisten puuttumisen myötä faktat pääsevät unohtumaan myös ilman varsinaista tarkoituksellisuutta. Kun sodasta ei uutisoida, sota unohtuu.