”Vaarallinen eskalaatio” – Donald Trumpin uusin veto voi johtaa koviin seurauksiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittamat tulevat tullit ulkomaisille tai ulkomailla tuotetuille elokuville saavat kovan tuomion Michiganin yliopiston taloustieteen professori Justin Wolfersilta. Arvostettu tutkija varoittaa, että tulleilla voi olla kauaskantoisia seurauksia Yhdysvalloille itselleen sen vientitalouden rakenteesta johtuen.

– Jos Trump on vakavissaan elokuvatullien suhteen, on kyseessä erittäin vaarallinen eskalaatio, Wolfers sanoo X-palvelussa.

Hänen mukaansa tulleja ei perinteisesti ole ulotettu koskemaan palveluita.

– Yhdysvallat on palvelujen massiivinen nettoviejä. Olisimme äärimmäisen alttiita mille tahansa palveluihin kohdistuvalle vastatoimelle, professori sanoo.

Hän muistuttaa, että Yhdysvaltain elokuva- ja televisioalan vienti on muutenkin valtaisen ylijäämäistä.

Justi Wolfersin mukaan ”pienen hallinnon” puolueena tunnetut republikaanit haluavat nyt tulli-idean myötä käytännössä kontrolloida, missä tuotettuja elokuvia ihmiset katsovat. Professori arvioi myös, että koko tulliajatus oli presidentin omaa käsialaa.

– Kun otetaan huomioon, että tämä Valkoinen talo vuotaa kaiken suhteen ja että elokuvatulleista ei ollut mitään vihiä julkisuudessa, vaikuttaa todennäköiseltä, että miljoonien amerikkalaisten elämää uusiksi laittavaa politiikkaa teki vanha mies yksin huoneessaan kaukosäädin kädessä ja ilman mitään ammattilaisneuvoja, Wolfers lataa.

Hän huomauttaa, että markkinoiden reaktioiden perusteella odotus on, että Yhdysvaltain elokuvateollisuuden tukemiseksi Trumpin mukaan säädettävät tullit haittaavat amerikkalaista elokuva-alaa.

Wolfers on jakanut alta löytyvän kuvaajan, johon on koottu elokuva-alan jättien osakkeiden kehitystä. Esimerkiksi Warner Brosin kurssi putosi 4,4 prosenttia, Netflixin 3,8 prosenttia, IMAX:n 3,7 prosenttia, Cinemarkin 3,3 prosenttia ja Disneyn 3 prosenttia.

If Trump is serious about tariffs on movies, it's a very dangerous escalation. Tariffs have not traditionally been applied to services, and the United States is a massive net exporter of services. We would be extremely vulnerable to any service-based retaliation. https://t.co/iKwTHMPl5M

Given that this White House leaks about everything, and there was no chatter about movie tariffs, it seems likely that policy reshaping the lives of millions of Americans was made by an old man sitting alone in a room with a remote in his left hand, aided by no expert advice. https://t.co/MdEZrAOUkR

— Justin Wolfers (@JustinWolfers) May 5, 2025