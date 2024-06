Uutuuskirja muistuttaa Nokian hämmästyttävistä kielletyistä mainoksista

Heikki Jungmanin teos Fantastinen floppi (Vastapaino) kertoo silloisen matkapuhelinjätti Nokian N-Gage -pelipuhelimen historian. Se alkoi vuonna 2003 ja päättyi pahasti mönkään.

Puhelimesta tuli teoksen mukaan kansainvälinen naurunaihe. Floppi symboloi kännykkäjätin alkaneita ongelmia.

N-Gage oli Nokialle valtava markkinointiponnistus, jolla yhtiö pyri uudelle markkinalle eli pelialalle. Samalla Nokia mainosti tavalla, joka nostattaa tänä päivänä kulmakarvoja: kirjan mukaan ”näkyvästi väkivallalla, uholla ja seksismillä”.

N-Gagen kampanja oli nimeltään anyone, anywhere. Mainoksissa näkyi esimerkiksi synkkiä, autioita ja rähjäisiä paikkoja. Tunnelma saattoi olla uhkaava tai suoran aggressiivinen.

Mainosteksteissä todettiin muun muassa This is where you’ll make a real killing, Are you ready to humiliate your best friend in a public place?, This is where I meade Kev look small ja This is where I left Kate, Lucy and Michelle begging for more. Eli Täällä teet todellisen tapon, Oletko valmis nöyryyttämään parasta ystävääsi julkisella paikalla?, Täällä sain Kevin näyttämään pieneltä ja Täällä jätin Katen, Lucyn ja Michellen anelemaan lisää.

– Nykynäkökulmasta anyone, anywhere -mainoksia voisi kuvata termillä toksinen, kirjassa todetaan.

Kampanjan konseptissa korostettiin kilpailullisuutta ja ”liikuteltavaa vastakkaisuutta”, joka ilmenee aggressiivisuutena. Luonnoksissa jalkapallohuligaanin näköinen mies haastoi katsojan sanomalle Hei luuseri, enää et voi piiloutua ja Sinä, minä, sisällä, nyt.

Seksismi tuli myös N-Gagen peleihin, ja lopulliseen mainoskampanjaankin tuli seksistinen sävy. Esimerkiksi auton takapenkkiä ja bussipysäkkiä eli pelipaikkoja kuvanneissa mainoksessa Sanna kehui sorminäppäryyttäni ja Upeakroppainen julkkis uskoi henkensä käsiini.

Britanniassa mainontaa vahtiva Advertising Standards Authority tuomitsi mainokset 2004 ja pyysi lopettamaan niiden käytön. Yhdeksästä tehdystä valituksesta kuusi meni läpi. Mainosten sanottiin muun muassa kannustavan seksuaaliseen väkivaltaan naisia kohtaan.

Nokia pyysi anteeksi. Yhtiö totesi, että mainokset olivat tyypillisiä pelialalle.

– Koko tarkoituksemme oli tuottaa mainontaa, joka tuki usean pelaajan pelikykyjä N-Gage -alustalla ja käyttäisi tyypillistä pelikieltä ja kuvastoa kuvastamaan pelivoittoja, Nokia totesi tiedotteessaan.