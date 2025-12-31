Uutta tietoa kaapelirikosta: Fitburgilla oli mukana venäläisiä

Viranomaiset pitivät keskiviikko-iltapäivällä tiedotustilaisuuden Suomenlahdella tapahtuneesta kaapelirikosta. Teosta epäillään Saint Vincentille ja Grenadiineille rekisteröityä rahtialus Fitburgia, joka oli matkassa Venäjältä Israeliin. Aluksen omistaa ja sitä operoi turkkilainen pöytälaatikkoyhtiö.

Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäen mukaan alus otettiin poliisin haltuun kello 11 aikoihin. Kiinni otettiin myös kaikki aluksen 14 miehistön jäsentä.

Miehistön jäsenet ovat kotoisin Azerbaidzanista, Georgiasta, Kazakstanista ja Venäjältä. Koskimäki ei kuitenkaan halunnut yksilöidä yksittäisten miehistön jäsenten tai kotimaita tai mistä maasta Fitburgin kapteeni oli kotoisin.

Keskusrikospoliisin päällikön Robin Lardotin mukaan miehistön kuulustelut eivät ole vielä alkaneet, mutta niitä valmistellaan paraikaa. Esitutkintavastuu tapauksesta on KRP:llä, ja tutkijat saapuivatkin laivalle kello 14.

– Täytyy muistaa se, että meidän täytyy saada tulkit paikalle ja jos epäilystä on kyse, niin sitten puolustusasianajajat ynnä muut, Lardot huomautti.

Tällä hetkellä poliisi epäilee laivan miehistöä törkeästä tietoliikenteen häirinnästä sekä törkeästä vahingoteosta sekä sen yrityksestä. Syytteen nostamiseen täytyi hankkia lupa valtakunnansyyttäjällä, sillä välikohtaus tapahtui Suomen rajojen ulkopuolella.

Rajavartiolaitoksen päällikön Markku Hassisen mukaan tieto vauriosta tuli aikaisin aamulla. Tämän jälkeen käynnistettiin nopeasti toimenpiteet, ja mukaan tulivat nopeasti myös muut viranomaiset.

Aikaisemmat kaapelirikot ovatkin Hassisen mukaan valmentaneet viranomaisia toimimaan.

– Hyvin matalalla kynnyksellä lähdettiin yhdessä reagoimaan, Hassinen painotti.

Suomenlahden merivartioston komentaja Mikko Simola kertoi tilaisuudessa myös aluksen kiinniotosta. Hän tarkentaa, että tieto vauriosta tuli Elisalta kello 05.45. Vaurioitumispaikka sijaitsi kansainvälisellä merialueella Viron talousvyöhykkeellä.

Paikalle lähetettiin sekä Rajavartiolaitoksen helikopteri että ulkovartiolaiva Turva paikantamaan mahdollisia vahingonaiheuttajia. Epäiltyjä aluksia oli aluksi kolme, mutta varsin nopeasti huomio kiinnittyi Fitburgiin.

Helikopteri tavoitti aluksen kansainvälisellä merialueella Suomen talousvyöhykkeellä kello 7.34 ja totesi, että aluksen ankkuriketju on meressä ja alus kulussa.

– Sillä hetkellä ohjeistimme alusta välittömästi pysäyttämään vauhtinsa, nostamaan ankkurin ja siirtymään turvalliseen ankkuripaikkaan Suomen aluevesille, Simola tiivistää.

Helikopteri seurasi ankkurin nostamista, ja Turva saapui paikalle myöhemmin kello 9.00. Fitburg toimi yhteistyökykyisesti ja siirtyi Suomen aluevesille, jonka jälkeen operatiivinen vastuu siirtyi Helsingin poliisilaitokselle kello 10.25.

Laivalle siirrettiin pian tämän jälkeen Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien helikopterikalustolla Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueen ja Poliisin Karhu-ryhmän jäseniä.

Helsingin poliisilaitoksen päällikkö Jari Liukko kertoi, että laivan komentosilta oli hallussa kello 11 mennessä. Tämän jälkeen operatiivinen johto siirtyi Helsingin apulaispoliisipäällikölle Heikki Kopperoiselle, jonka mukaan laiva, miehistö ja tilanne ovat hallussa.

Alus ohjataan nyt turvalliseen paikkaan, jossa tutkintaa tehdään yhdessä KRP:n kanssa. Tämän jälkeen muilla viranomaisilla on mahdollisuus toimenpiteisiin esimerkiksi pakotevalvontaan ja merenkulun turvallisuuteen liittyen.

– Sitten kun nämä kaikki on tehty ja laiva on todettu olevan tip top, niin se voi meidän puolesta lähteä eteenpäin, Kopperoinen tiivistää.