Tällainen on kaapelivauriosta epäilty alus – rekisteröity karibialaiselle pikkusaarelle

Suomenlahdella tänään keskiviikkona tapahtuneesta kaapelivauriosta epäillään Saint Vincentille ja Grenadiineille rekisteröityä rahtialus Fitburgia.

Laivaliikennettä seuraavan Marinetraffic-sivuston mukaan Fitburg oli matkalla Pietarin satamasta Israelin Haifaan. Alus lähti Pietarista aamukymmenen aikoihin tiistaiaamuna, ja lähti sen jälkeen seilaamaan pitkin Suomenlahtea.

Alus ohitti Venäjälle kuuluvan Suursaaren tiistai-iltana kello yhdeksän aikoihin, ja jatkoi matkaansa yön yli kohti länttä. Hieman ennen aamukahdeksaa keskiviikkona alus kuitenkin ilmeisesti pysäytettiin sen kulkiessa keskellä Suomenlahtea Inkoon eteläpuolella.

Tämän jälkeen Fitburg kääntyi kohti koillista Porkkalanniemen edustalle, jossa se on tälläkin hetkellä.

Iltapäivällä kahden aikaan aluksen rinnalla oli suomalainen hinaaja Ajax. Aiemmin alusta saattoi myös Inkoosta tullut luotsialus L145. Poliisin mukaan aluksen kiinniotossa oli mukana Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turva.

Alus itsessään on pienempi, kun aiemmin kaapelivaurioita aiheuttaneet alukset: Vuonna 2002 valmistunut Fitburg on vain 9 900 tonnin painoinen ja 132 metriä pitkä.

Vertailun vuoksi, vuonna 2024 Estlink 2 -kaapelin tuhonnut Eagle S painoi 42 000 tonnia ja oli 229 metriä pitkä.

Aiemmin joulukuussa alus on vieraillut Puolan Gdanskissa ja Belgian Ghentissä. Se on lisäksi kulkenut Saksalle kuuluvan Kielin kanavan halki, joka yhdistää Pohjanmeren ja Itämeren.

Eniten alus on kuitenkin käynyt Venäjällä. Vuosien 2015-2025 välillä alus kävi Marinetrafficin mukaan venäläissatamissa 80 kertaa. Toiseksi eniten alus vieraili Turkissa, yhteensä 54 kertaa. Alankomaissa alus kävi 37 kertaa, Saksassa taas 36 kertaa.

Fitburg on rekisteröity Karibialla sijaitsevalle Saint Vincentille ja Grenadiineille, ja sen kotisatama on pienen saarivaltion pääkaupunki Kingstown. 110 000 asukkaan saarivaltio on tunnettu rekisteröintipaikka aluksille, joiden omistajat haluavat hyötyä kevyestä sääntelystä ja matalista maksuista. Alusten rekisteröinti onkin saarivaltiolle tärkeä tulonlähde.

Alus rekisteröitiin Saint Vincentille ja Grenadiineille elokuussa 2025. Tätä ennen se seilasi toisen karibialaisen saarivaltion, Saint Kitts ja Neviksen lipun alla. Ennen vuotta 2013 alus seilasi Saksan lipun alla, ja sen nimi oli tuolloin Finex. Vuonna 2006 laivan nimeksi oli rekisteröity Volmeborg.

Jotkut alustietokannat kuitenkin listaavat aluksen omistajaksi turkkilaisen Fitburg Shipping Company Ltd:n. Kyseisen yhtiön osoite on sama kuin aluksen operoijan, turkkilaisen Albros Shipping and Trading Companyn.

Molempien yhtiöiden kotiosoite on Istanbulin vauraalla alueella sijaitseva asuinkerrostalo. Yhtiön verkkosivut eivät ole toiminnassa vuoden 2020 jälkeen, ja se vaikuttaakin olevan lähinnä pöytälaatikkoyhtiö.

Aikaisemmin yhtiö kertoi sivullaan operoivansa yhteensä kolmeakymmentä pienikokoista kuivarahti- ja säiliöalusta. Yhtiö listasi toiminta-alueekseen muun muassa Välimeren, Mustanmeren ja Venäjän sisävesialueet.