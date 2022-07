Uutta rokoteannosta voidaan pian tarjota alle 50-vuotiaille USA:ssa

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin hallinnon kerrotaan harkitsevan toisen tehosterokotteen antamista kaikille alle 50-vuotiaille aikuisille.

Maan terveysviranomaiset ovat huolestuneet omikronin uusien alamuunnosten nopeasta leviämisestä, mikä on samalla nostanut sairaalahoitoon joutuvien määrää. New York Times -lehden mukaan asiantuntijat ovat varoittaneet aiemman immuunisuojan heikkenemisestä, sillä suurella osalla väestöstä edellisestä rokoteannoksesta on kulunut yli kuusi kuukautta.

Lääkevirasto FDA:n odotetaan päättävän lähipäivinä päivitetyistä suosituksista. Uutta tehostetta on tarjottu maaliskuusta lähtien kaikille yli 50-vuotiaille sekä immuunipuutoksesta kärsiville.

Valkoisen talon johtava koronaneuvonantaja Anthony Fauci on kannattanut voimakkaasti uutta rokotekierrosta kaikille täysi-ikäisille. Fauci on huomauttanut, että alle 50-vuotiaista monet ovat saaneet edellisen rokotteessa viime vuoden marras–joulukuussa.

Kaikki terveysviranomaiset eivät ole olleet vakuuttuneita uusien rokotusten tarpeesta. Heidän mukaansa suurin ongelma on täysin rokottamattomien suuri määrä Yhdysvalloissa.

Myös ajoitus on haasteellinen, sillä omikronia vastaan suunniteltujen rokotteiden odotetaan tulevan saataville myöhemmin syksyllä. FDA on kehottanut valmistajia keskittymään uusiin BA.4- ja BA.5-viruskantoihin.

Koronaviruksen aiheuttama sairaalahoidon tarve on kasvanut viime viikkoina muun muassa Britanniassa, Ranskassa, Portugalissa, Belgiassa ja Israelissa.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ilmoittanut laajentavansa koronarokotuksia loppukesästä. Ennakkoarvion mukaan neljättä annosta annettaisiin 15. elokuuta alkaen kaikille 65 vuotta täyttäneille ja syyskuun alusta lähtien kaikille 60 vuotta täyttäneille. Tuolloin vuorossa olisivat myös kaikki 12–59-vuotiaat, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan epidemia tulee hyvin todennäköisesti kiihtymään syksyllä. Nuoremmilla vakava koronatauti on harvinainen, ja heillä kolmen annoksen antama suoja vakavaa tautia vastaan on edelleen hyvällä tasolla.