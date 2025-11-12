Uutta hoitoa epilepsiaan esitellään Slushissa

Helsingin yliopisto esittelee tulevassa teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushissa tutkimuksen kaupallistamishankkeita.

Yksi hankkeista on Stop Seizures, joka on kehittänyt uuden lääkeaihion XlorAidin. Se tarjoaa lupaavan hoitovaihtoehdon potilaille, jotka eivät hyödy nykyisin saatavilla olevista lääkkeistä. XlorAid vaikuttaa vain sairaisiin hermosoluihin. Näin vältytään sivuvaikutuksilta, joita sekä terveisiin että sairaisiin hermosoluihin vaikuttavat nykylääkkeet aiheuttavat.

– XlorAid on tarkoitettu ensisijaiseksi hoitokeinoksi akuutteihin kohtauksiin, ja sillä on potentiaali säästää jopa kaksi miljardia euroa terveydenhuoltokustannuksissa vuosittain Euroopassa ja USA:ssa, mukaan lukien hoitoon ja sairaalassaoloon liittyvät kustannukset. Tämä voisi merkittävästi keventää terveydenhuoltojärjestelmien taloudellista taakkaa ja parantaa potilaiden hoitotuloksia, yliopiston sivuilla kerrotaan.

Slushissa ovat esillä tänä vuonna esillä myös muita Helsingin yliopiston terveyteen liittyviä hankkeita. Esimerkiksi OxyBioStroke kehittää nopeaa testiä, jolla voidaan erotella onko kyse aivoveritulpasta vai aivoverenvuodosta. Navigator kehittää työkalua, jolla syövän etäpesäkkeet voitaisiin löytää aikaisemmi. BioS3nse tarjoaa tarkan teknologian verensokerin seurantaan.

− Suomi tarvitsee kipeästi talouskasvua, ja uskon vahvasti, että yliopistolähtöisillä innovaatioilla on keskeinen rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. On tärkeää, ettemme hukkaa tätä mahdollisuutta, vaan panostamme tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan entistä enemmän, jotta voimme yhdessä rakentaa kestävää ja kilpailukykyistä tulevaisuutta Suomelle, Helsingin yliopiston kvestori Marjo Berglund sanoo tiedotteessa.

Monen tuoreen yrityksen iso haaste etenkin tällä hetkellä on alkuvaiheen rahoituksen saaminen.

− Innovaatioiden rahoituksesta on pidettävä huolta, jotta parhaat ideat saavat tarvitsemansa tuen ja resurssit. Helsingin yliopisto kasvattaa sijoituksiaan yliopistolähtöisiin yrityksiin jopa 10 miljoonaa euroa, Berglund sanoo.

Helsingin yliopiston tutkimuksesta syntyneitä spinouteja on tällä hetkellä yli 30. Nämä spinoutit ovat keränneet yhteensä yli 180 miljoonaa euroa ja niiden markkina-arvo on yli 300 miljoonaa euroa. Aktiivisia patenttiperheitä on noin 70.

Yliopiston startup-ohjelmat ovat vuodesta 2022 lähtien tukeneet yli 700 tiimiä, ja tämä on johtanut yli 100 startupin perustamiseen. Nämä startupit ovat keränneet yhteensä yli 20 miljoonaa euroa rahoitusta.