Uutispalvelu kertoo maailmalle Suomesta: Tätä näkyä jokainen venäläinen mies pelkää eniten

Visegrad 24 -uutissivusto kertoo Twitterissä sadoille tuhansille seuraajilleen Suomen liittymisestä puolustusliitto Naton jäseneksi.

Tviittiin on liitetty jutun alta löytyvä video, jossa suomalainen sotilas hiihtää hurjaa vauhtia lumisessa metsässä.

Video on julkaistu ensimmäisen kerran Yhdysvaltain armeijan sosiaalisen median kanavissa.

– Tätä näkyä jokainen venäläinen mies pelkää eniten. Vihainen suomalainen sotilas ryntäämässä sinua kohti suksilla.

Finland is officially joining NATO today.

This is the sight most feared by every Russian man. An angry Finnish soldier rushing toward you on skis.

