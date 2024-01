Uusien henkilöautojen rekisteröinnit kasvoivat, keskipäästöissä selvä harppaus alas

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin juuri päättyneenä vuonna 7,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022, ilmoittaa Autoalan Tiedotuskeskus.

Vuonna 2023 rekisteröitiin yhteensä 87508 uutta henkilöautoa.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan viime vuoden kasvulukemat johtuivat pääosin kahtena aiempana vuonna kasvaneen tilauskannan purkautumisesta syksyn ja alkutalven aikana.

Joulukuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin 5800, mikä on 6,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden joulukuussa.

Viime vuosikymmenellä uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuosittain keskimäärin 114000, mutta vuoden 2020 jälkeen autojen ensirekisteröinnit ovat jääneet selvästi alemmas.

Ensirekisteröintien määrä jäi vuonna 2022 komponenttipulan kuristuksessa poikkeuksellisen matalaksi, ja vuoden 2023 rekisteröintimäärä jäi alhaiseksi kasvaneen korkotason, talouden taantuman ja heikentyneen ostovoiman vuoksi.

Uusien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt alenivat vuonna 2023 keskimäärin 64 grammaan kilometriltä. Vuonna 2022 keskipäästöt olivat noin 89 grammaa kilometriltä. Vielä vuonna 2020 keskipäästöt olivat noin 123 grammaa, joten päästöt ovat viimeisimmän kolmen vuoden aikana lähes puolittuneet.

– Päästöjen laskun taustalla on ladattavien autojen osuuden kasvu ja yleinen uusien autojen energiatehokkuuden paraneminen. Kehitys on Pohjoismaissa ollut selvästi muita Euroopan maita nopeampaa. Taustalla on sähkön edullinen hinta, eurooppalaisittain kireä polttoainevero ja hyvät latausmahdollisuudet, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä tiedotteessa.

Vuonna 2023 ensirekisteröidyistä henkilöautoista hieman yli kolmannes (33,8 prosenttia) oli täyssähköautoja ja hieman yli viidennes (20,7 prosenttia) ladattavia hybridejä.

Bensiiniautojen osuus rekisteröinneistä oli noin 40 prosenttia ja dieselautojen hieman alle 6 prosenttia. Täyssähköautojen osuus kasvoi selvästi vuoden 2022 lukemista, jolloin se oli noin 18 prosenttia. Ladattavien hybridien osuus rekisteröinneistä on lähes sama kuin edellisvuonna.

Käytettyjen henkilöautojen kauppoja tehtiin vuonna 2023 noin 4,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Autoliikkeiden osuus käytetyn auton kaupasta on noin puolet – autoliikkeiden kautta vaihtoi viime vuonna omistajaa noin 308000 henkilöautoa ja 28000 pakettiautoa.

Uusien kuorma-autojen rekisteröinnit lisääntyivät viime vuonna peräti 18,2 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 3949 kappaletta viime vuoden aikana. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan kasvun taustalla on kahden aiemman vuoden vahvan tilauskannan purkautumien kesän ja syksyn aikana.