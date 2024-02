Uusia vahvistuksia rintaman kuumimpaan kohtaan – hyökkäyksiä kolmesta suunnasta

Taistelut ovat jatkuneet viime viikkoina erityisen kiivaina Itä-Ukrainan Avdivijkassa, jota Venäjän asevoimat on yrittänyt saartaa jo vuoden 2023 lokakuusta asti.

Venäläisjoukkojen kerrotaan edenneen raunioituneen kaupungin etelä- ja pohjoispuolella. Puolustajien tilanne on tukala ammuspulan ja kehnosti toimivien huoltoteiden vuoksi. Venäjä tukee kolmesta eri suunnasta tehtäviä rynnäköitä jatkuvalla tykistö- ja ilmapommituksella.

Ukrainan uskotaan vetävän joukkonsa pois Avdijivkasta, jos sen huoltaminen käy mahdottomaksi. Kaupungin pohjoispuolella sijaitsevan laajan tehdasalueen hallintaa pidetään lisäksi tärkeänä. 1960-luvulla rakennetulla, noin 340 hehtaarin kokoisella koksitehtaan alueella työskenteli tuhansia paikallisia asukkaita ennen sotaa.

Sotakirjeenvaihtaja Juri Butosov kuvaili aiemmin Avdijivkan tilannetta ”kriittiseksi ja kaoottiseksi”. Aluetta puolustavan Ukrainan 110. mekanisoidun prikaatin tiedottaja sanoi, että osa uupuneista yksiköistä kierrätetään takalinjaan lepoa varten. Kremlin uskotaan asettaneen kaupungin valtaamisen tavoitteeksi ennen presidentti Vladimir Putinin uudelleenvalintaa maaliskuun näennäisvaaleissa.

Aiemmin Bahmutin eteläpuolella taistellut 3. rynnäkköprikaati eli entinen Azov-prikaati ilmoittaa sosiaalisessa mediassa siirtyneensä asemiin Avdijivkan rintamalle. Tehdasaluetta puolustava yksikkö kertoo käyvänsä taistelua jokaiseen ilmansuuntaan vihollista vastaan, joka saa jatkuvasti uusia vahvistuksia.

Yksikön komentaja toteaa tiedotteessa, että Venäjä on keskittänyt alueelle seitsemän prikaatia. Niistä kahden arvioidaan kärsineen kriittisiä tappioita. Avdijivkan yleistä tilannetta kuvaillaan ”uhkaavaksi ja epävakaaksi”.

– Vihollinen jatkaa joukkojensa aktiivista rotaatiota ja heittää uusia voimia kaupunkia vastaan, 3. rynnäkköprikaati tiedottaa.

3rd Detached Assault Brigade (Azov) has officially confirmed that it has been deployed at Avdiivka. “We have to fight a 360-degree battle against new and new brigades that are being deployed by the adversary”, says commander, Azov Bataillon founder Andriy Biletsky. pic.twitter.com/U6XB9xBNbR

The 3rd Assault brigade has been deployed to Avdiivka, as of now, they seem to be located around the coke plant. It's unclear if the intention is to hold the city or to cover a retract. A third option would be to try to hold on to the coke plant only. https://t.co/d5icHphWYe

— Def Mon (@DefMon3) February 13, 2024