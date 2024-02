Uusia pataljoonia tuhottu, Hamas menettänyt puolet taistelijoistaan

Palestiinalainen äärijärjestö Hamas ampui alkuviikosta yli kymmenen rakettia kohti Israelia. Tämän katsotaan osoittavan, ettei ryhmän arsenaalia ole saatu tuhottua kuukausia jatkuneesta Gazan operaatiosta huolimatta.

Times of Israel -lehden mukaan Iron Dome -torjuntaohjukset tuhosivat seitsemän rakettia, mutta neljä osui asuinalueelle vaurioittaen ajoneuvoja. Kukaan ei loukkaantunut iskuissa.

Raketit ilmeisesti ammuttiin Khan Yunisin kaupungista Gazan kaistaleen eteläosista. Israelin asevoimat (IDF) on taistellut Hamasin vahvana linnakkeena pidetyllä alueella vuodenvaihteen jälkeen. Yhteenotot alkoivat uudelleen myös Gazan kaupungissa, josta israelilaisjoukot olivat poistuneet aiemmin tammikuussa.

IDF:n tiedotteen mukaan 98. divisioonan sotilaat ovat tutkineet Hamasin johdon kiinteistöjä, rakettitehdasta ja sotilastiedustelun rakennusta Khan Yunisissa.

Hamasin johdon kerrotaan olevan jatkuvasti liikkeellä kiinnijäämisen välttämiseksi. Heidän uskotaan siirtyvän tunneliverkostoa pitkin Gazan eteläosissa panttivankien ympäröimänä.

Noin 2 000 Hamasin taistelijaa on saanut surmansa Khan Yunisin operaatiossa. IDF:n mukaan kaupunkiin sijoitetuista neljästä Hamasin pataljoonasta kaksi on tuhottu.

Israelin puolustusministeri Yoav Gallant arvioi Hamasin menettäneen ainakin puolet taistelijoistaan Gazassa. Vastarintaa esiintyy edelleen paikallisesti. Gallant sanoi neljäsosan kuolleen ja neljäsosan haavoittuneen.

– Heillä ei ole huoltotarvikkeita tai ammuksia, eivätkä he saa vahvistuksia, Gallant sanoi.

IDF operations continue in Gaza:

In response to the barrage of rockets fired at central Israel yesterday, IAF fighter jets struck the launchers used to fire the rockets, which were loaded with mortar shells.

📍Khan Yunis

Multiple terrorists were eliminated by an IAF aircraft… pic.twitter.com/Tii0pNbJ4u

— Israel Defense Forces (@IDF) January 30, 2024