Uusi ydinasekilpa saattaakin alkaa täältä

Yhdysvaltojen liittolaiset ympäri maailmaa lämmittelevät ajatusta omien ydinaseiden kehittämisestä seurauksena kasvavasta tunteesta, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saattaa hylätä sekä maansa sitoumukset kansainväliseen turvallisuuteen että liittolaisensa. Kymmenien vuosien työ valtioiden suostuttelussa pidättäytymään ydinaseiden hankinnasta on asiantuntijoiden mukaan romahduksen partaalla.

– Trumpin hallinnon lähestymistapa Ukrainaan ja Venäjään on merkittävästi heikentänyt liittolaisten luottamusta Yhdysvaltoihin, mukaan lukien sen [ydin]pelotteeseen. [Trump] ei ainoastaan ole kääntymässä poispäin liittolaisista, vaan hän näyttää kääntyvän kohti Venäjää, päättelee Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusneuvoston ydinaseiden leviämisen torjunnan entinen johtaja Eric Brewer.

Siirtymä on järkyttänyt Yhdysvaltojen liittolaisia. Ranska – ainoa Naton jäsen, jonka ydinaseet eivät ole riippuvaisia Yhdysvaltojen teknologiasta – on kiirehtinyt presidentti Emmanuel Macronin suulla pönkittämään Euroopan omaa pelotetta ehdottamalla ydinsateenvarjonsa ulottamista muihin maihin.

Ranskan ehdotus jättää kuitenkin monta kysymystä ratkaisematta. Jos Ranska aikoo vakuuttaa muut maat sen ydinasepelotteen riittävyydestä, sen täytyy olla Defense Onen nimettömänä pysyttelevän asiantuntijalähteen mukaan valmis jakamaan Euroopan maiden päättäjille paljon enemmän tietoa sen ydinasekyvystä ja sen käyttöön liittyvästä päätöksenteosta, kuten Yhdysvallat teki 1960-luvulla. Aiemmat vastaavat ehdotukset ovat kaatuneet juuri kysymykseen aseiden käytön hallinnasta. Pian ensimmäisen ilmoituksen jälkeen Ranska täsmensikin, ettei se jaa ydinkärkiä muihin maihin.

Ranska ja Britannia, joilla on yhteensä noin 500 ydinkärkeä, eivät pysty niillä tuhoamaan Venäjän kykyä käydä ydinsotaa lähes 6000:lla ydinkärjellään. Tällä tiedolla on ehkä osuutensa siihen, miksi muun muassa Puolan pääministeri Donald Tusk on vihjannut oman kehitysohjelman käynnistämisestä.

Todennäköisin uuden ydinasekilpailun laukaisin on kuitenkin Euroopan ulkopuolella. Etelä-Korea on pisimmällä ydinaseohjelman aloittamisessa. Jos se alkaa kerätä ydinasekelpoista materiaalia, Defense Onen lähteen mukaan Japani todennäköisesti aloittaa oman ohjelmansa, koska ne eivät ole liittolaisia ja niiden välillä on satojen vuosien mittainen sotaisa historia.

Donald Trumpin viimeaikaiset puheet liittolaisten hylkäämisestä eivät ole ainoa muutos, joka saattaa sysätä muut maat kehittämään ydinasetta. Yhdysvaltain joukkojen vetäminen pois Euroopasta ja Japanista voi saada hallitukset miettimään uusia keinoja hankkia oma pelotteensa.