Uusi video julki: Venäjän hävittäjä syöksyi mereen lentotukialukselta

Uusi dramaattinen video näyttää mereen syöksyneen venäläishävittäjän ja sen pilotin pelastusoperaation Välimerellä joulukuussa 2016. Venäjä operoi tuolloin Syyriassa. Sosiaalisessa mediassa nyt kiertävä video (alla) on kuvattu Venäjän ainoalta lentotukialukselta Admiral Kuznetsovilta.

Suhoi Su-33 hävittäjä syöksyi mereen laskeutumisen jälkeen, kun lentotukialuksen kannen pysäytyskaapeli petti. Videolla näkyy mereen uppoava hävittäjä ja pelastushelikopteri nostamassa koneen pilottia merestä. Asiasta tässä uutisoivan War Zonen mukaan lentäjä näyttää sotkeutuneen laskuvarjonsa naruihin.

Admiral Kuznetsovin muutaman vuoden takaiset operaatiot Välimerellä kävivät kalliiksi. Aluksen lento-osastoon kuulunut MiG-29K-hävittäjä syöksyi niin ikään mereen epäonnistuneen laskeutumisen jälkeen vain kuukausi ennen Suhoin turmaa. Onnettomuuden syistä liikkui tuolloin ristiriitaisia tietoja. Koneesta saattoi mediatietojen mukaan loppua polttoaine, kun se ei saanut laskeutumislupaa pysäytyskaapeliongelmien takia.

Tuolloin julkaistujen satelliittikuvien perusteella iso osa Kuznetsovin koneista siirrettiin lopulta kaikessa hiljaisuudessa Venäjän maakentille Syyriaan ja lentotoiminta alukselta jäi varsin vähäiseksi.

Russian Su-33 fighter jet chilling in the waters of Mediterranean Sea back in 2016.

The Sukhoi Su-33 (NATO reporting name Flanker-D) crashed after trying to land on Russian aircraft carrier Admiral Kuznetsov operating off the coast of Syria.

The pilot was saved. pic.twitter.com/YLNcp7ceR6

— Clash Report (@clashreport) October 2, 2023