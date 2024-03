Uusi Venäjän suurhyökkäys voisi olla tulossa kesällä

Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina tarvitsee lisää tukea kyetäkseen torjumaan mahdollisen Venäjän suurhyökkäyksen kesällä. Zelenskyi kertoi tilanteesta Yhdysvaltalaisen CBS-kanavan 60 minutes-ohjelman haastattelussa.

Vaikka tilanne rintamalla onkin parantunut alkuvuoteen verrattuna, eikä Ukraina enää kärsi akuutista tykistöammuksien pulasta, ei Venäjä myöskään ole pyrkinyt murtautumaan voimalla Ukrainan rintamalinjojen läpi viimeisen puolen vuoden aikana. Ainoa merkittävä muutos oli Venäjän helmikuun lopussa suorittama hyökkäys, joka johti Donetskin luoteispuolella sijaitsevan Avdiikan kaupungin valtaamiseen. Rintamalinjat vakautuivat kuitenkin pian tämän jälkeen, ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Syrskyin mukaan tilanne on vakaa.

Tilanne voi kuitenkin olla muuttumassa. Ukrainan mukaan Venäjä valmistautuu juuri päättyneiden presidentinvaalien jälkeen värväämään yli 100 000 sotilasta mahdollista tulevaa suurhyökkäystä varten. Zelenskyi painottaakin, että Ukrainan joukot tarvitsevat lisää aseita ja ammuksia valmistautuakseen mahdollista Venäjän läpimurtoyritystä varten.

– Tilanne on tällä hetkellä vakaa. Me olemme kyenneet vakauttamaan rintamatilanteen, ja varaudumme tällä hetkellä mahdolliseen hyökkäykseen, mutta me emme kykene torjumaan sitä ilman apua, presidentti sanoo.

Erityisesti Ukraina tarvitsee nyt Patriot-ilmatorjunaohjuksia sekä ammuksia tykistölleen. Vaikka Ukrainalla ei ole välitöntä pulaa ohjuksista, uhkaavat sen varastot edelleen käydä vähiin Yhdysvaltojen apupaketin juututtua maan edustajainhuoneeseen. Venäjä onkin pyrkinyt käyttämään hyväkseen Ukrainan ammuspulaa, ja kiihdyttänyt ohjus- ja droonihyökkäyksiä Ukrainan kaupunkeja ja kriittistä infrastruktuuria vastaan, kuormittaen merkittävästi maan ilmapuolustusta.

Zelenskyi varoittaa, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin pyrkimykset eivät todennäköisesti rajoitu Ukrainaan.

– Tällä hetkellä kohteena olemme me: Tämän jälkeen tulee Kazakstan, Baltian maat, Puola, ja Saksa- tai ainakin puolet Saksasta.

CBS:lle antamassaan haastattelussa Zelenski muistuttaakin, että vaikka Yhdysvallat ei olekaan sodan osapuoli, voi se joutua sotaan jos Venäjää ei saada pysäytettyä.

– Tämä hyökkäys, ja Putinin armeija, voivat tulla Eurooppaan, jolloin Yhdysvaltojen kansalaiset, Yhdysvaltojen sotilaat joutuvat puolustamaan Eurooppaa, koska Yhdysvallat on Nato-jäsen.

Zelenskyi kuvaili haastattelussa Venäjän hyökkäystä ”sodaksi demokratiaa, arvoja ja koko maailmaa vastaan”. Putin ei ole vieläkään antanut anteeksi kylmän sodan päättymistä Neuvostoliiton romahdukseen, Zelenskyi uskoo.

– Meidän ei tarvitse muuttaa hänen mielipidettään. Meidän on muutettava hänet. Meidän on korvattava hänet, Ukrainan presidentti linjasi.