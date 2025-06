Uusi uhka Ukrainalle: Hyökkääjän emoalukset iskevät droneilla selustaan

Venäjän joukot jatkavat hyökkäysoperaatioitaan Ukrainan Harkovan alueen pohjoisosassa, mutta hyökkääjän etenemistä ei ole vahvistettu, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

– Vovtshanskin suunnalla toimivan ukrainalaisen prikaatin sotilas kertoi kiivaiden taisteluiden jatkuvan. Venäjän joukot jatkavat moottoripyörillä tehtäviä hyökkäyksiä, joihin osallistuu 3–5 sotilasta.

Venäläisten kerrotaan äskettäin alkaneen käyttää isoja ”kantodroneja” tai ”emoaluksia”, jotka kuljettavat pienempiä FPV-hyökkäysdroneja. Emoalukset lentävät Ukrainan takalinjan asemiin mahdollistaen iskut hyökkäysdroneilla, jotka ovat elektronisen sodankäynnin järjestelmien kantaman ulkopuolella.