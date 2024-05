Uusi mullistava ase taistelukentälle: Lennokit räjäytetään radioaalloilla

Britannian armeijassa ollaan kehittämässä uutta ”lennokintappajaksi” kutsuttua asetta, joka käyttää radioaaltoja lennokkien torjuntaan ja vihollisen elektroniikan häirintään. Käänteentekeväksi luonnehdittu ase pystyy pudottamaan kerralla parven lennokkeja.

Maan puolustusministeriö kertoo, että kehitys on hyvässä vauhdissa ja teknologia otetaan käyttöön tulevina vuosina. Uusi ase torjuu lennokit kilometrin päähän ja kantamaa pyritään edelleen kasvattamaan jatkokehityksessä.

Energia-ase RFDEW (The Radio Frequency Directed Energy Weapon) pystyy torjumaan erilaisia uhkia maalla, ilmassa sekä merellä. Radioaalto häiritsee tai vahingoittaa vihollisen käyttämän aseen järjestelmän kriittisiä osia, joten se pysähtyy paikoilleen tai tippuu taivaalta.

Lisäksi radioaaltojen käyttäminen on erittäin edullista, noin kymmenen senttiä per käytetty säde, joten verrattuna perinteiseen ilmatorjuntaan ohjuksilla, kyseessä on hyvin kustannustehokas vaihtoehto.

RFDEW voidaan asentaa monentyyppisiin sotilasajoneuvoihin ja sen säde on ammuttavissa nopeasti sarjoissa yksittäisiin kohteisiin tai laajennettavissa siten, että se torjuu kaikki uhat säteen alueella. Automaatio on pitkälle vietyä, joten yksi ihminen voi operoida laitetta.

Britannian puolustusministeriö toteaa, että teknologia tarjoaa ratkaisun kriittisten kohteiden suojaamiseen.

– Sota Ukrainassa on osoittanut miehittämättömien järjestelmien käytön tärkeyden, mutta meidän täytyy pystyä myös puolustautumaan sellaisia vastaan. Samalla kun nostamme puolustusmenojamme tulevina vuosina, drone-torjunnan strategiamme tulee varmistamaan, että olemme sodankäynnin evoluutiossa edelläkävijöitä, sanoo tiedotteessa puolustushankinnoista vastaava ministeri James Cartlidge.

