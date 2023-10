Israel valmistautuu Iron Beam -järjestelmän käyttöön – näin se toimii

Israelin ilmatilaa on tähän saakka suojannut Iron Dome (Rautakupoli).

Nyt käyttöön aiotaan ottaa nopeutetussa aikataulussa myös Iron Beam (Rautasäde), joka torjuu ohjuksia, raketteja ja muita nopeasti liikkuvia ammuksia niihin kohdennetuilla voimakkailla laservalosäteillä.

Israelilaisen Rafael Advanced Defense Systemsin valmistamasta Iron Beam -ilmapuolustusjärjestelmästä ovat kirjoittaneet muun muassa The Telegraph sekä Kyiv Post, joiden mukaan uuden järjestelmän etuna on, että se pystyy torjumaan laajan kirjon erilaisia aseita jopa useiden kilometrien päähän, ja lisäksi laservalon käyttö on huomattavasti halvempaa.

Rautakupolin ampumat torjuntaohjukset voivat maksaa jopa 60 000 dollaria kappaleelta, kun taas laservalon käyttö maksaa muutamia dollareita, sanoo Israelin puolustusministeriön asiantuntija Uzi Rubin Telegraphille.

Rautasäde-järjestelmää eivät myöskään vaivaa toimitusongelmat, koska se ei tarvitse ammuksia. Sotateollisuutta seuraavan ukrainalaismedia Militarnyin mukaan Israelilla on jo ollut pulaa torjuntaohjuksista, kun Hamas on ampunut tuhansittain raketteja Israeliin.

Lisäksi järjestelmä on kevyempi ja siksi helpompi liikutella ja suojata, ja se vähentää riskiä maahan satavasta ohjusromusta.

Militarnyin mukaan viime vuoden testeissä Iron Beam torjui onnistuneesti ohjuksia, lennokkeja ja kranaatteja. Alkuperäinen käyttöönottoaikataulu oli vuosi 2025.

– Valitettavasti ilmaisia lounaita ei kuitenkaan ole, myöntää Rubin.

Iron Beam ei pysty toimimaan sateisissa olosuhteissa, mitä kosteampi ilma sitä enemmän laser menettää tehoaan. Lisäksi järjestelmä tarvitsee Iron Domesta poiketen suoran näköyhteyden kohteeseen ja säteiden käytön välillä uudelleen lataamiseen kuluu noin viisi sekuntia.

– Jos vastassa on tiheä rypäs ammuksia, se täytyy hoitaa torjuntaohjuksilla, Rubin sanoo.

Kyiv Post toteaa, että Ukraina on silmäillyt Israelin edistyksellisiä ilmatorjuntamenetelmiä ja viimeisen vuoden ajan esittänyt toiveita niiden, kuten esimerkiksi Daavidin Lingon, saamisesta. Siitä, että Israel olisi edes harkinnut aseidensa myöntämistä apuna Ukrainalle, ei ole lehden mukaan kuitenkaan mitään merkkejä.