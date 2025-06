Uusi ministeri lupaa tehdä sata ehdotusta nuorten hyvinvoinnin tueksi

Tasavallan presidentti Alexander Stubb nimitti perjantaina kansanedustaja Sakari Puiston (ps.) elinkeinoministeriksi ja kansanedustaja Mika Poutalan (kd.) liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeriksi. Puisto siirtyy Wille Rydmanin (ps.) tilalle ja Poutala Sandra Bergqvistin (r.) tilalle. Ministerivaihdoksista sovittiin hallitusta muodostettaessa.

Mika Poutala, 41, on olympiaurheilija. Hän kertoo ministeriön sivuilla julkaistussa kolumnissaan tarttuvansa ministerin tehtävään ”innolla, huippu-urheilijan kunnianhimolla ja määrätietoisuudella”.

Hänen mukaansa liikkumattomuus ja nuorten kokema näköalattomuus ovat suuria haasteita.

– Aion jättää oman kädenjälkeni olemalla ministeri, joka kohtaa ihmisiä arjessa: pelikentillä, lenkkipoluilla, skeittirampeilla. Liikun suomalaisten kanssa ja samalla pysähdyn kuulemaan, mitä ihmisillä on sydämellään. Olen tottunut asettamaan tavoitteita. Ministerinä tavoitteeni on kohdata kauden aikana 50 000 nuorta. Tämä ei ole vain numero, vaan lupaus kuuntelemisesta, hän kirjoittaa kolumnissaan.

– Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus ymmärtää paremmin, mitä nuoret ajattelevat, mitä he toivovat ja mitä he tarvitsevat voidakseen hyvin. Näiden kohtaamisten pohjalta koostan kauteni lopussa sata ehdotusta nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi, uusi ministeri lupaa.

Poutala haluaa tehdä asioita uudella tavalla myös työpaikallaan.

– Ministeriössä johtamani kokoukset pidetään jatkossa liikkeessä – joko kävellen tai taukojumpalla. Toivon, että yhä useampi suomalainen työpaikka tarttuu haasteeseen liittymällä mukaan taisteluun passiivisuutta vastaan. Myös itse aion jatkaa skeittaamista, pyöräilyä ja juoksua työmatkoilla – pahoittelut tästä jo etukäteen valtioneuvoston turvamiehille.

Uusi elinkeinoministeri Sakari Puisto, 48, kertoo valtioneuvoston tiedotteessa keskittyvänsä kasvun ja sen edellytysten rakentamiseen.

– Yritysrahoituksen kenttää pitää saada vahvistettua, oli kyseessä sitten tavallinen pk-yritysrahoitus, kasvuyritysten riskirahoitus tai maatalous. Useilla vientisektoreilla on paljon potentiaalia. Lisäksi kiinnitän erityistä huomiota mm. siihen, että Suomen teknologia- ja innovaatiopolitiikka vastaa ajan haasteisiin, Puisto kertoo.

Ministerit Puisto ja Poutala vannoivat perjantaina valtioneuvoston istunnon alussa virkavalan ja antoivat tuomarinvakuutuksen.

Tänään katselin viimeistä kertaa (tällä vaalikaudella) eduskunnan ikkunasta ulos kansanedustajana. Huomenna palaan jälleen eduskuntaan iltapäivällä, mutta titteli on vaihtunut ministeriksi. Nyt voit antaa oman vinkkisi, miten ministerin tehtävästä suoriutuu parhaiten? pic.twitter.com/xbnoLfQ30Y — Mika Poutala (@mikapoutala) June 12, 2025