Uusi massiivinen isku Krimillä: Kohteena lentokenttä täynnä Venäjän hävittäjiä

Ukrainan asevoimien kerrotaan tehneen suuren ohjusiskun Sakin lentotukikohtaan miehitetyllä Krimillä. Ukrainalaisen Suspilnen tietojen mukaan kentällä oli iskuhetkellä ainakin 12 venäläistä taistelukonetta ja ilmatorjuntajärjestelmiä. Ukrainalaisten mukaan tukikohtaa käytetään myös Venäjän iranilaisten Mojaher-lennokkien lentäjien koulutukseen.

Lähteet Ukrainan turvallisuuspalvelussa kuvailevat tiedustelun ja merivoimien yhteisoperaation aiheuttaneen ”vakavaa vahinkoa miehittäjälle”. Sosiaalisessa mediassa on liikkunut vahvistamattomia tietoja kymmenistä iskuissa menehtyneistä venäläisistä. Kalustotappioista ei ollut vielä iltapäivällä tietoa.

Uutisen mukaan isku suoritettiin lennokeilla ja ukrainalaisvalmisteisilla Neptun-merimaaliohjuksilla. Niitä on viime aikoina käytetty tehokkaasti myös maakohteisiin iskemiseen.

Jutussa kerrotaan, että lennokkeja käytettiin venäläisten ilmapuolustusjärjestelmien hämäämiseen. Tämä taas avasi reitin Neptun-ohjuksille.

Krimiltä on raportoitu räjähdyksiä väitetyn iskun aikaan.

Ukraina on tehnyt viime aikoina useita tuhoisia iskuja keskeisiin venäläiskohteisiin Krimillä.

During the night, in a heavy drone/missile strike on 🇷🇺 airfield in Saky (the occupied Crimea) #Ukraine targeted 12 fighter jets stationed there. Heavy damage reported. Also, 🇷🇺 sources report around 30 dead occupiers. #StandWithUkraine #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/FYKXSOvCbA

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) September 21, 2023