Uusi lehti aloittaa Suomessa

Suomessa aloittaa uusi naistenlehti, pohjoismainen Femina. Julkaisu aloittaa kevään aikana.

Julkaisija Aller lupaa, että Femina sisältää juttuja laajalti eri aihepiireistä, kuten yhteiskunnasta, taloudesta, turvallisuudesta, matkailusta, ihmissuhteista, terveydestä, muodista ja kauneudesta. Se ilmestyy printtilehtenä, digitaalisena alustana ja eri somekanavissa.

Aller ryhtyi julkaisemaan Feminaa Tanskassa vuonna 1874 naisille suunnattuna aikakauslehtenä nimeltä Nordisk Mønstertidende. Sen nimi vaihtui Feminaksi vuonna 1944. Tanskassa Femina oli ensimmäinen naisten lifestylebrändi, joka lanseerasi lukijoilleen digitilaukset.

Lisäksi Aller Media Denmark toi printti-Feminan takaisin lukijoiden toiveesta vuonna 2025, mistä lähtien se on ollut menestynyt tuote lukijoiden ja mainostajien keskuudessa. Ruotsissa Femina on maan myydyin naistenlehti, ja se tavoittaa digialustoillaan miljoona kävijää viikossa. Ruotsin Femina on saatavilla lehtitilauksena tai irtonumerona myös Suomessa.

Feminan Suomen-päätoimittajaksi on nimitetty Sanna Wallenius.