Uusi lääke käärmeenpuremiin voi löytyä miehestä, jota on purtu satoja kertoja

Vuonna 2017 immunologi Jacob Glanville luki uutisen Tim Friedestä, itseoppineesta käärmeasiantuntijasta, jota käärmeet ovat purreet satoja kertoja. Nyt Frieden veren pohjalta ollaan kehittämässä uudenlaista vastamyrkkyä käärmeenpuremiin. Asiasta kertoo CNN.

Friede altisti itseään käärmeiden myrkylle lähes 18 vuoden ajan, jonka ansiosta hänelle kehittyi immuniteetti tiettyjä myrkkyjä vastaan. Glanville näkikin Friedessä mahdollisuuden, hänen sanojensa mukaan eräänlaisen ”hiomattoman timantin”.

– Sanoin tämän olevan noloa, mutta olen erittäin kiinnostunut veresi tutkimisesta, Glanville muistelee

– Ja hän sanoi, että viimeinkin, olen odottanut tätä.

Käärmeasiantuntija oli toiminnallaan luonut tutkijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden. Hän oli säännöllisesti altistanut itsensä vuorotellen eri käärmeiden myrkylle. Samalla hän piti altistuksista kirjaa.

Friede lahjoitti Glanvillelle ja hänen kollegoilleen verinäytteen. Kahdeksan vuotta myöhemmin Glanville ja lukuisat muut Columbian yliopiston tutkijat ovat kehittäneet veren avulla vastamyrkyn, joka ainakin hiirissä tepsii lähes 19 eri käärmelajin myrkkyyn. 13 lajissa suoja oli täydellinen ja lopuissa osittainen

Tähän mennessä vastamyrkkyjä on kehitetty samalla tavalla kuin 1800-luvulla: Käärmeistä otetaan myrkkyä ja sitä pistetään hevoseen. Hevonen taas kehittää veressään myrkylle vastamyrkkyä, joka sitten otetaan talteen ja suodatetaan. Prosessi on vaarallinen ja työläs.

Tutkijat ovatkin pitkään pyrkineet luoneet tehokkaampia ja turvallisempia keinoja auttamaan käärmenpuremien hoitamisessa, jotka tappavat 73 000 ihmistä ja invalidisoivat 400 000 ihmistä vuodessa.

Frieden verestä kehitetty lääke koostuu kolmesta osasta. Kaksi osaa on vasta-ainetta, joka on eristetty Frieden verestä. Kolmas osa on lääkettä nimeltä varespladib, joka estää lähes kaikista käärmeenmyrkyistä löytyvän entsyymin toiminnan.

Tällä hetkellä lääkettä testataan ihmiskokeissa.

– Jos se [lääke] selviää kliinisiin kokeisiin ja ihmisten pariin, niin pitkällä aikavälillä se olisi vallankumouksellista. Se muuttaisi täysin käärmeidenpuremien hoidon, tiivistää Lancasterin yliopiston käärmeenpuremiin erikoistunut farmakologi Steven Hall.

Aivan kaikkeen uusi lääkekään ei tosin pysty: Se ei vaikuta suojaavan kyykäärmeiden myrkyltä.

Tavoitteena kuitenkin on, että tulevaisuudessa tutkimuksen pohjalta saataisiin kehitettyä yleisvastamyrkky, joka tepsisi myös kyihin.