Uusi kotoutumistuki parantaa kannusteita kielen oppimiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja kotoutumistuesta. Kotoutumistuen tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden osallistumista työmarkkinoille ja pääsyä kielikoulutukseen kohtuullisessa ajassa. Muutosten tavoitteena on vahvistaa työn ja kielitaidon merkitystä Suomeen kotoutumisessa.

-Suomeen kotoudutaan tekemällä työtä, ja työmarkkinoille pääsy edellyttää riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kotoutumistuella vahvistetaan maahan muuttaneiden kannusteita kielen oppimiseen ja samalla vahvistetaan oikeutta kielikoulutukseen, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo tiedotteessa.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että yleistukea maksettaisiin kotoutumistukena sellaiselle työttömälle työnhakijalle, joka ei täytä työssäoloehtoa, on asunut Suomessa alle kolme vuotta edeltäneen kymmenen vuoden aikana ja on taloudellisen tuen tarpeessa. Yleistuki korvaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan kuluvan vuoden toukokuussa.

Yleistuen työskentely- ja asumisaikavaatimusta ei sovellettaisi, jos henkilön äidinkieli on suomi, ruotsi tai saame tai jos henkilö on osoittanut tavoitetason (B1.1) mukaisen suomen tai ruotsin taidon kielen vähintään kahdella osa-alueella tai ei voisi vamman tai muun vastaavan syyn takia osoittaa kielitaitoaan.

Kotoutumistuen taso vastaisi yksinasuvan henkilön perustoimeentulotuen perusosaa (33,64 euroa päivässä vuonna 2026). Kotoutumistuen suuruus on siten noin 90 prosenttia yleistuesta.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027. Uusi kotoutumistuki koskisi vain niitä henkilöitä, jotka muuttavat Suomeen lain voimaantulon jälkeen.

Lisäksi yleistukilakia muutettaisiin siten, että tilapäisen suojelun perusteella myönnetyllä oleskeluluvalla maassa oleva työtön työnhakija olisi oikeutettu yleistukeen tai kotoutumistukeen, vaikka hän ei olisi täyttänyt työttömyysturvalain mukaista työssäoloehtoa.

– On tärkeää, että sotaa Suomeen paenneet ukrainalaiset saadaan viimein toimeentulotuelta yleistuen piiriin. Heistä suuri osa on ollut Suomessa jo monta vuotta tilapäisen suojelun statuksella ilman oikeutta ensisijaisiin etuuksiin. Myös ukrainalaisten kotoutumisen ja työllistymisen kannalta on hyvä, että heillä on vahvemmat kannusteet hakeutua työllisyyspalveluihin, Grahn-Laasonen sanoo.

Kotoutumislakia muutettaisiin siten, että kunnille säädettäisiin velvoite tarjota kotoutumisen alkuvaiheessa oleville työttömille työnhakijoille työllistymistä tukevaa tai suomen tai ruotsin kielitaitoa edistävää palvelua kohtuullisessa ajassa, eli viimeistään kuuden kuukauden sisällä työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

Esityksellä arvioidaan olevan 3,5 miljoonan euron julkista taloutta vahvistava vaikutus vuoden 2030 tasossa.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa maahanmuuttajille uuden kotoutumistuen, johon sisällytetään kannustin ja velvoite kotoutumiseen. Lisäksi työmarkkinatuen nettotaso saatetaan vastaamaan perustoimeentulotuen perusosan tasoa. Riittävä ja todennettu kotimaisen kielen osaaminen nostaa työmarkkinatuen nykyiselle tasolle.

Koska työttömän työnhakijan työmarkkinatuki ja peruspäiväraha korvataan 1.5.2026 alkaen yleistuella, kotoutumistuki sisältyisi yleistukilakiin. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleistukilakia, kotoutumisen edistämisestä annettua lakia ja yleisistä kielitutkinnoista annettua lakia.

Esitysluonnoksesta voi antaa lausunnon Lausuntopalvelussa 5.1.–16.2.2026.