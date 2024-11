”Uusi keskuspankki” – USA asettanee Gazprombankin pakotteiden kohteeksi

Gazprombank on Venäjän viimeinen suuri, valtio-omisteinen pankki, jolla on pääsy SWIFT-järjestelmään ja maksuliikenteeseen maailman päävaluutoilla ja joka hoitaa Euroopalle edelleen myydyn kaasun maksuliikennettä. Nyt Valkoinen talo harkitsee tämän Venäjän kolmanneksi suurimman pankin asettamista mustalle listalle.

NikkeiAsian saamien tietojen mukaan Gazprombankin kaikki liiketoimet yhdysvaltalaispankkien kanssa ollaan estämässä. Päätös pakotteiden asettamisesta tehdään vielä ennen marraskuun loppua. NikkeiAsian lähteet kertovat, että Yhdysvallat on tiedottanut asiasta G7-kumppanimailleen.

Venäjän kaasujätti Gazprom omistaa Gazprombankista kolmanneksen ja sen eläkesäätiö 40 prosenttia, mutta silti länsi ei ole rajoittanut pankin toimintaa, vaikkakin sen johtoporras ja informaatioteknologia-alan tytäryhtiöt ovat pakotteiden alaisia. Yhdysvalloissa sitä on estetty vain nostamasta pääomaa joukkolainamarkkinoilta. Euroopassa ainoastaan Britannia on ryhtynyt estotoimiin Gazprombankia vastaan.

Pankista on voinut tulla niiden jättimäisten valuuttavarantojen pääoperaattori, jotka Kreml on kerännyt sen jälkeen, kun Venäjän keskuspankin varat lännessä jäädytettiin. Kuluvan vuoden puolivälissä Kremlin varjovarantojen arveltiin olevan 180 miljardia dollaria. Saksalaisen Stiftung Wissenschaft und Politik -tutkimuslaitoksen tutkijan Janis Klugen mukaan Kreml voi käyttää näitä varoja kriittiseen tuontiin tai ruplan vaihtokurssin tukemiseen, jos Venäjän talous heikkenee jyrkästi.

Institute of International Financen pääekonomisti Robin Brooks on kutsunut Gazprombankia Venäjän uudeksi keskuspankiksi. Toisin kuin virallinen keskuspankki, joka voi vaihtaa ainoastaan Kiinan juaneja, Gazprombank on haalinut kymmeniä miljardeja euroja, joilla se voi hallita ruplan vaihtokurssia. Kaasun lisäksi pankki on toiminut yhtenä Venäjän kullan myyntitulojen vastaanottokeskuksena.

Vuoden 2023 alusta Gazprombankilla on ollut ongelmia dollarien vaihdossa, kun yhdysvaltalaiset JPMorgan Chase Bank ja Bank of New York Mellon sulkivat sen dollaritilit. Se pystyy kuitenkin vielä toistaiseksi tekemään tilisiirtoja euroilla, juaneilla ja Kazakstanin tengeillä.