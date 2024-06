Uusi isku merellä – kaksi kohdetta sai osuman Asovanmerellä

Ukrainan kerrotaan tehneen uusia iskuja räjähteillä lastatuilla meridrooneilla Asovanmerellä.

Venäläismedioiden mukaan hyökkäykset olisi tehty Krimin niemimaan koillispuolella sijaitsevan Taganrogin satamakaupungin edustalla.

Inzhener Smirnov -hinaajan ja Sectsia 179 -proomun kerrotaan vauriotuneen. Baza-median mukaan proomun kapteeni palasi satamaan räjähdysten aiheuttamien vahinkojen vuoksi. Kaksi miehistön jäsentä sai sirpalevammoja.

Sosiaalisessa mediassa julkaistulla valvontakameravideolla näkyy, kuinka hinaajasta lentää kappaleita mereen droonin räjähtäessä sen lähellä.

Venäjä on varautunut viime viikkoina Ukrainan mahdolliseen iskuun Kertshinsalmen siltaa vastaan tuomalla läheiselle merialueelle kahdeksan proomua ja muita aluksia. Proomujen kerrotaan jo vaurioituneen myrskyssä.

Jos Krimin silta tuhotaan, joutuisi Venäjä huoltamaan joukkojaan Krimillä laivoilla. Ukraina on jo tuhonnut suurimman osan Ropucha-luokan maihinnousualuksista.

The surface drones hit the tugboat “Engineer Smirnov” and the barge “Section-179” in the Taganrog Bay of so-called russia. pic.twitter.com/lr5Lwo5xiI

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) June 10, 2024