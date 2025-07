Uusi ilmiö somessa: Tiktokkaajia muuttaa Venäjälle

Sosiaalisessa mediassa leviää uusi ilmiö, jossa lännestä Venäjälle muuttaneet ylistävät elämäänsä uudessa asuinmaassaan. Heidän viestinsä esimerkiksi TikTok-videoilla on samanlainen: elämä Venäjällä on helppoa, edullista ja onnellista – toisin kuin lännessä, jossa kaikki asiat ovat heidän mielestään pielessä.

Virolainen Eesti Ekspress -lehti on tutkinut Virosta Venäjälle muuttaneita TikTok-vaikuttajia ja heidän julkaisemiaan sisältöjä.

Yksi tiktokkaajista on Veronika Arhipova, 29, joka omistaa hajuvesiä ja kosmetiikkaa myyvän yrityksen. Tänä keväänä hän kuitenkin myi Tallinnan asuntonsa ja muutti Venäjälle.

Alussa hän ihasteli viraaleiksi nousseilla videoillaan Venäjän edullista hintatasoa.

– Kuuletko nuo hinnat? 333 ruplaa kolmesta cocktailista. Ymmärrätkö, että jokainen alkoholijuoma maksaa 1,2 euroa, hän kirkui innosta yhdellä videolla.

Myöhemmin hänen puheensa jyrkkenivät.

– Venäläiset ovat todella kärsivällisiä. Miksi Venäjällä ei reagoida tähän julkiseen fasismiin, nainen kysyi yhdellä videollaan ja viittasi siihen, että Virossa McDonald’s-ravintoloiden ruokalistoja ei ole enää venäjäksi.

Videoilla hän on ylistänyt sitä, kuinka kehittyneempi Venäjä hänen mielestään on kuin länsimaat.

– Baltian maissa ei ole käytännössä lainkaan elämää, hän sanoo.

– Me istumme Baltian maissa likaisina, nälkäisinä, jäässä. Ihmiset, jos te ette nyt avaa silmiänne, jos ette ala katsoa… Hankkikaa ilmainen viisumi! Menkää katsomaan! Koska viiden vuoden kuluttua venäläiset eivät enää päästä ketään sisään. Miksi heidän pitäisi päästää eurooppalaisia barbaareja omaan maahansa?

Yksi Virosta Venäjälle muuttanut tiktokkaaja on Tassia. Hänen viestinsä on ollut pehmeämpi. Nainen on kertonut jopa ”lämpimistä tunteistaan” Viroa kohtaan. Hän on perustellut Virosta lähtöään peruskoulutuksen huonolla tasolla. Näin hän on väittänyt, vaikka Viro on ollut Pisa-tutkimuksissa Euroopan ykkönen.

Naisen mukaan Virossa kouluihin otetaan opettajiksi kadulta satunnaisesti poimittuja ihmisiä. Hän myös väittää valheellisesti, että venäjänkielisen nimen omaavia ei kelpuuteta virolaisyliopistoihin.

Naista kismittää myös Viron siirtyminen vironkieliseen opetukseen.

– En halua, että lapsestani kasvaa kouluttamaton. Haluan, että hän oppii omalla äidinkielellään. Oman perinteisen kulttuurinsa mukaisesti. Omien perinteisten arvojensa mukaan. Minun piti muuttaa nopeasti, ennen kuin hän ehtii neljännelle luokalle.

Tavallisilta vaikuttavien ja uskottavasti esiintyvien somevaikuttajien valjastaminen Kremlin propagandaan voi olla tehokasta, koska varsinkin nuorille TikTok on tärkein uutislähde. Videoita on Eesti Ekspressin mukaan näytetty myös Venäjän valtiollisilla televisiokanavilla.