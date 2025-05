Uusi ennuste: käänne parempaan viivästyy työmarkkinoilla

Työmarkkinoiden käänne parempaan näyttää siirtyvän edelleen kauemmas tulevaisuuteen. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan käänne viivästyy noin puolella vuodella siitä mitä viime syksynä arvioitiin.

Työttömyyskehitys on myös ollut monella tavalla yllättävän heikkoa: työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut siitä huolimatta, että avointen työpaikkojen määrä oli vielä vuosi sitten historiallisen korkealla tasolla, ministeriön työmarkkinaennusteessa todetaan.

Talous on ollut kasvussa jo viime vuoden syksystä lähtien, mutta vaikutus työmarkkinoille näkyy viiveellä, ja viive on ollut aiempia taantumia pidempi.

Suurimpana epävarmuutta luovana tekijänä vaikuttaa tällä hetkellä USA:n tullipolitiikka ja globaalin kauppasodan uhka. Epävarmassa tilanteessa monet yritykset odottavat näkymien selkeytymistä ja viivästyttävät rekrytointejaan.

Ministeriön tuoreen työmarkkinaennusteen lähtökohtana on, kuten myös valtiovarainministeriön kevään taloudellisessa katsauksessa, ettei laajamittaiseen kauppasotaan jouduta.

– On odotettavissa, että työmarkkinoiden kääntyessä viimein kohti parempaa kasvu alkaa yksityiseltä sektorilta. Julkisen talouden säästötoimet sen sijaan painavat julkisen sektorin työllisyyttä vielä pidemmän aikaa, katsaus luonnehtii.

Keskeinen ongelma Suomen työmarkkinoilla on tällä hetkellä työttömyyden rakenteellistuminen.

Pitkäaikaistyöttömyysaste, eli pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, on kääntynyt jälleen kasvuun. Taso on historiallisen korkea ja hipoo jopa 1990-luvun laman jälkeistä ennätystä 143000. On kuitenkin muistettava, että myös työikäinen väestö ja työvoima ovat nyt suurempia kuin 1990-luvulla.

Riskinä on työttömyyden jämähtäminen pitkäksi aikaa korkealle tasolle, mikä voi luoda uusia rajoitteita työvoiman tarjontaan pidemmällä aikavälillä. Työttömyysaste on kohonnut Suomessa jo EU:n toiseksi korkeimmaksi Espanjan jälkeen.

Työvoiman tarjonta pysynyt yllättävän korkeana

Usein työmarkkinoiden vedon hiipuessa osa työvoimasta vetäytyy työmarkkinoilta joko opiskelemaan, lasten hoitoon, eläkkeelle tai yksinkertaisesti vain lopettavat aktiivisen työnhaun. Nyt päättyvässä taantumassa näin ei ole juurikaan käynyt, vaan työvoiman tarjonta on pysynyt yllättävän korkealla.

– Taustalla voi ajatella olevan hallituksen tekemät rakenteelliset uudistukset, jotka laskevat työttömien sosiaaliturvan tasoa ja siten lisäävät kannusteita ottaa työtä vastaan. Niin ikään pohjoismaisen työvoimapalvelumallin aktiivisuusvelvoitteet näyttävät pitävän osallistumisastetta korkealla, ennusteessa arvellaan.

Usein kasvu alkaa sesonkityövoiman palkkaamisella, mutta toistaiseksi tässä ei ole näkyvissä merkkejä käänteestä. Avoimien työpaikkojen datassa vahvoja kasvusignaaleja ei vielä ole, joskin pohja näyttää jo löytyneen.

Luottamuksen palauttamista heikentävät kohonnut työttömyysuhka ja sosiaalietuuksien tason lasku. Investoinnit ja kulutus ovat edelleen matalalla tasolla ja asuntokauppa odottaa käynnistymistään.

Työllisyyden pudotus on kuitenkin viimein pysähtymässä ja käänne kasvuun ennustetaan sijoittuvan vuoden 2025 viimeiselle kvartaalille. Työttömien työnhakijoiden osalta trendi kääntyy laskuun vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Työllisyysaste laskee ennusteen mukaan keskimäärin 71,6 prosenttiin vuonna 2025, nousee 71,8 prosenttiin vuonna 2026 ja edelleen 72,2 prosenttiin vuonna 2027.

Vastaavasti työttömyysaste kasvaa 9,1 prosenttiin vuonna 2025 ja laskee sen jälkeen 9,0 prosenttiin vuonna 2026 ja 8,4 prosenttiin vuonna 2027.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa 323000 henkilöön vuonna 2025, jonka jälkeen määrä kääntyy hitaaseen laskuun päätyen 305000 henkilöön vuonna 2027.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa tänä vuonna 125000 henkilöön, ensi vuonna 140000 henkilöön ja 142000 henkilöön vuonna 2027.

Työvoiman ennustetaan kasvavan tasaisesti vuosina 2025–2027 pääasiassa työikäisen väestön maahanmuuton seurauksena.

Aloista henkilökohtaiset palvelut, kulttuuri ja ravintola-ala sekä asiantuntijapalveluista rahoitus- ja vakuutusala vetävät kasvua kuluvana vuonna. Myös rakentamisen työllisyys on kääntymässä hitaasti, vahvistuen vuoden vaihdetta kohti. Teollisuudessa tuotanto jo kasvaa, mutta työllisyyden käänne vahvistuu vasta ensi vuoden 2026 alusta.