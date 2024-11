Uusi drooniammus läpäisee panssarivaunujen suojaukset

Räjähdelennokkien jatkuva uhka on pakottanut Venäjän suojaamaan panssariajoneuvojaan häkeillä, ylimääräisillä teräslevyillä ja muilla viritelmillä.

Taistelukentällä on nähty niin sanottuja kilpikonnatankkeja, joissa näkyvyys on uhrattu suojauksen lisäämiseksi. Myös Ukraina on suojannut omia ajoneuvojaan lisäpanssaroinnilla.

Suojat voivat osoittautua pian turhiksi, sillä Ukrainan kerrotaan kehittäneen uusia ammustyyppejä ”häkkien” ohittamiseksi. Forces Newsin mukaan uudet 3D-tulostetut kranaatit sisältävät satoja kuulalaakereita, joiden teho ulottuu noin kahdeksan metrin päähän räjähdyksestä.

Metallikuulat eivät lennä osumahetkellä kaikkialle vaan ohjautuvat tarkemmin kohteeseen sivusuunnassa.

Tämän arvioidaan läpäisevän häkkisuojia aiempaa tehokkaammin. Toinen ammustyyppi on suunniteltu läpäisemään panssaria, vaikka räjähdys tapahtuisi vaunua suojaavassa metallihäkissä eikä rungossa.

Venäläiset sotabloggaajat ovat jo julkaisseet huolestuneita arvioita uusien räjähteiden aiheuttamasta uhkasta etulinjassa.