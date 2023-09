Uusi ase Ukrainalle? USA:n kerrotaan toimittavan pian ATACMS-ohjuksia

Yhdysvallat tulee todennäköisesti lähettämään Ukrainan tueksi ensimmäistä kertaa ATACMS-ohjuksia, kertoo ABC-kanavan haastattelema hallintolähde.

Ukraina on toivonut kyseistä asejärjestelmää jo pidemmän aikaa, sillä ohjuksilla voisi iskeä venäläiskohteisiin 300 kilometrin päässä. Asiantuntijoiden mukaan ATACMSien toimittaminen vaikeuttaisi Venäjän sotatoimia ja miehitetyn Krimin niemimaan hallintaa.

– Ne ovat tulossa, tukipakettien sisällöstä perillä oleva hallintolähde sanoo.

Hän huomauttaa, että suunnitelmat voivat periaatteessa muuttua ennen asiaa koskevaa virallista ilmoitusta. Lopullista päätöstä ei ole vielä tehty.

Toisen ABC:n haastatteleman lähteen mukaan ATACMSit ovat olleet suunnitelmissa mukana, joten ne todennäköisesti kuuluvat seuraavaan aseapupakettiin.

ATACMSien käyttöönotto olisi Ukrainan kannalta helppoa, sillä niitä voi ampua maan kalustossa olevilla M270 MLRS- ja M142 Himars -raketinheittimillä.

If true…and if Germany does the same with Taurus…Ukraine will soon make Crimea untenable for Russian forces, especially Black Sea Fleet. Sevastopol, Saky, Dzankoy all easily within range. https://t.co/RhS2ZU38Bb

— Ben Hodges (@general_ben) September 9, 2023