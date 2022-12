Uusi ase Ukrainalle? ”Massiivinen kyky”

Mediatietojen mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto pohtii Bradley-rynnäkköpanssarivaunujen luovuttamista Ukrainan asevoimien käyttöön. Lopullista päätöstä asiasta ei vielä ole tehty ja mikäli vaunuja päätetään toimittaa, on aikataulu vielä auki.

Muun muassa Bradley-komentajana yli 20 vuoden sotilasurallaan toiminut Yhdysvaltain armeijan majuri (evp.) ja Yhdysvaltain asevoimien sotilasakatemia West Pointin Modern War Instituten kaupunkisodankäynnin opetuksen johtaja John Spencer suitsuttaa vaunujen mahdollisia toimituksia Twitterissä suorastaan ”eeppiseksi”.

– Tämä nostaisi Ukrainan maavoimat heti uudelle tasolle ja toisi massiivisen kyvyn, Spencer arvioi.

– Pelkkä sen mainitseminen, että Ukraina voi saada Bradley-rynnäkkövaunuja saa minut innostumaan, hän jatkaa, ja listaa vaunun ominaisuuksia.

1980-kuvun alussa Yhdysvaltain armeijan käyttöön tullut M2 Bradley on varustettu 25 millimetrin konetykillä, panssarintorjuntaohjuksilla ja konekivääreillä. Vaunun kyytiin mahtuu kolmen hengen miehistön lisäksi variantista riippuen kuusi tai seitsemän sotilasta.

As a former Bradley commander, this would be epic! It would give Ukraine’s ground forces an immediate level up and massive capability. https://t.co/VfyobU1Uw1

— John Spencer (@SpencerGuard) December 30, 2022