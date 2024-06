Uudet pakotteet iskivät kovaa Venäjään

Yhdysvaltojen uusien pakotteiden myötä kaupankäynti euroilla ja dollareilla on keskeytetty Moskovan pörssissä.

Asiasta uutisoi CNN.

Yhdysvaltojen dollari on laajasti käytössä myös Venäjällä. Pakotteiden myötä valuutan vaihtaminen dollareiksi ei onnistu rahoituslaitosten kautta.

Venäläinen vientialan ammattilainen kertoo CNN:lle, että kaupankäynti länsimaisilla valuutoilla on ollut käytännössä mahdotonta jo aiemmin. Hänen mukaansa Venäjä on siirtynyt käyttämään laajalti kiinalaista valuuttaa.

Monen venäläinen säilyttää säästöjään joko dollareina tai euroina, sillä Venäjän ruplan kurssi on heilahdellut historian aikana rajusti. Keskuspankki vakuuttaa, että ihmisten säästöt ovat turvassa.

Sosiaalisessa mediassa levien videoiden perusteella rahanvaihtopisteille on kuitenkin muodostunut jonoja.

Trouble in paradise. After yesterday's introduction of a new package of sanctions against Russia, lines are forming at exchange offices. Brokers have reportedly started blocking Russians from withdrawing currency. pic.twitter.com/Spa0WL6I8N

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 13, 2024