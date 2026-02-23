Uudet lakot uhkaavat ikääntyneiden hoivapalveluja

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle annettiin maanantaina jälleen uusia lakkovaroituksia.

Palkansaajajärjestöjen antamat lakkovaroitukset koskevat työvuoroja, jotka alkavat tiistain 10.3. kello 00.01 ja torstain 12.3. kello 23.59 välisenä aikana. JHL:n lakon piirissä ovat liiton jäsenet kaikissa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudattavissa Hyvinvointiala Hali ry:n jäsenyrityksissä.

Sote ry:n, Talentian ja Salli ry:n lakkoilmoitus koskee tiettyjä Esperin, Attendon ja Mehiläisen yksiköitä ympäri Suomen. Lakon piirissä olevat yksiköt tarjoavat esimerkiksi ikääntyneiden sekä mielenterveyskuntoutujien hoiva- ja asumispalveluita.

– Uudet lakkoilmoitukset ovat valitettavia, mutta eivät kuitenkaan yllättäviä, sillä neuvottelut ovat erittäin vaikeassa tilanteessa. Olemme jatkaneet neuvotteluita valtakunnansovittelijan johdolla, enkä usko, että lakkovaroitukset helpottavat ratkaisun löytämistä. Hali on sitoutunut hakemaan ratkaisua, jotta asiakkaiden ja työntekijöiden arki voisi jatkua ilman häiriöitä, työnantajia edustavan Hyvinvointialan Halin työmarkkinajohtaja Kati Virtanen sanoo tiedotteessa.

Nyt julistettujen työtaistelutoimenpiteiden lisäksi JHL on julistanut omia jäseniään koskevan lakon ajalle 3.–5.3.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla toimivat Halin jäsenet työllistävät yli 70 000 palkansaajaa. Alalla toimivat yritykset ja järjestöt tuottavat muun muassa ikääntyneiden ja vammaisten hoiva- ja asumispalveluita, mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä lastensuojelupalveluita.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelujen osapuolet ovat työnantajia edustava Hyvinvointiala Hali ry sekä palkansaajia edustavat Sote ry (Tehy, SuPer, Erto), JHL, Talentia sekä Salli ry (Jyty, Pro, STHL).