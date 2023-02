Uudellamaalla taksihinnat laskeneet keskimäärin 20 prosenttia

Taksimarkkinaseurannassa kerättyjen maksutietojen perusteella taksimatkojen hintataso on säilynyt lähes ennallaan verrattuna hintasääntelyn vapautumiseen vuonna 2018. Uudellamaalla hinnat ovat laskeneet keskimäärin 20 prosenttia ja pääosin nousseet muualla Suomessa, kertoo Traficom.

– Toukokuussa 2021 voimaan tulleet lakimuutokset toivat Traficomille täsmällisemmät ja laajemmat tiedonsaantioikeudet taksitoimijoilta, joten nyt pystymme muodostamaan luotettavan kuvan muun muassa taksipalveluiden hinnoista. Keräämme maksutietoja entistä laajemmin taksien välityspalveluntarjoajien kautta kulkeneista taksikyydeistä, kertoo johtaja Henriikka Rosti.

Verrattuna yleisen hintatason kehitykseen taksien hinnat olivat vuoden 2022 huhtikuussa viisi prosenttia korkeammalla kuin 2018 kesäkuussa.

– Huhtikuun jälkeen taksimatkojen hinnat ovat laskeneet niin paljon, että syyskuussa saavutettiin vuoden 2018 hintataso. Vuoden loppuun asti hintataso on pysynyt samana, tarkentaa erityisasiantuntija Tuomas Kiiski.

Hinnat kehittyneet eri tavoin sekä alueiden välillä että sisällä

Alueellisesti tarkasteltuna taksimatkojen hinnat ovat laskeneet erityisesti Uudellamaalla, missä ne ovat keskimäärin 20 prosenttia halvempia kuin vuonna 2018. Kymenlaaksossa hinnat ovat pysyneet vuoden 2018 tasolla ja muualla Suomessa hinnat ovat alueesta riippuen kohonneet keskimäärin 8–20 prosenttia.

Vaikka Uudellamaalla hinnat ovat merkittävästi muuta maata alhaisemmalla tasolla, alueiden sisälläkin hinnat vaihtelevat merkittävästi muun muassa matkan pituuden mukaan.

Suhteessa eniten hinnat ovat pudonneet pääkaupunkiseudulla lyhyillä, maksimissaan viiden kilometrin pituisilla, taksimatkoilla. Koko maan osalta kymmenen kilometrin esimerkkimatkalla hinnat ovat esimerkiksi joulukuussa vaihdelleet 9-37 euron välillä keskihinnan ollessa 26,7 euroa.

Sovelluksella tilatut kyydit halvempia

Taksihinnoissa on selkeä ero, kun verrataan hintoja sovellusten kautta tehtyjen tilausten ja muiden tilaustapojen välillä. Vuonna 2021 taksimatkoista 34 prosenttia tilattiin välityskeskuksen kautta.

Vaikka sovelluksen kautta tehtyjen tilausten hinnat ovat olleet noin 18 prosenttia halvempia kuin muiden tilaustapojen kautta tilatut kyydit, vuonna 2021 vain 13 prosenttia taksikyydeistä tilattiin sovelluksen kautta.

– Esimerkiksi vuonna 2021 Uudellamaalla yli 20 prosenttia taksikyydeistä tilattiin sovelluksella. Sovellusten käyttö on yleistynyt vuonna 2022 entisestään ja myös se selittää alueen alhaisempia hintoja, kertoo Kiiski.

Vuonna 2021 Suomessa ajettiin reilu 35 miljoonaa taksimatkaa, joista muodostui noin 964 miljoonan euron liikevaihto taksiyrityksille. Tämä tarkoittaa noin 52 miljoonan euron eli kuuden prosentin kasvua vuoteen 2020 verrattuna.

– Taksiliiketoiminta on keskittynyt Uudellemaalle, joka muodosti noin kolmasosan koko maan liikevaihdosta. Taksiliiketoiminnan laajuus on luonnollisesti suurinta väkirikkaissa maakunnissa. Maakunnan väkiluku ja taksitoiminnan liikevaihto seuraavat tiiviisti toisiaan. Poikkeuksena tähän on Lappi, missä turistit tuovat taksiyrityksille lisää asiakkaita, kertoo Kiiski.