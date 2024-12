USU: Yli puolet itärajan tulijoiden hakemuksista yhä käsittelemättä

Yli puolet itärajan yli tulleiden turvapaikanhakijoiden hakemuksista on vielä käsittelemättä, kertoo Uutissuomalainen.

Suomeen tuli viime vuoden elo-joulukuussa itärajan ylityspaikoilta noin 1 300 turvapaikanhakijaa. Niistä käsiteltävänä on yhä 677 hakemusta.

– Käsittelemme hakemuksia hakemusjärjestyksessä, ja käsittelyssä on jatkuvasti myös muiden kuin itärajan yli tulleiden hakemuksia, johtava asiantuntija Melanie Soini Maahanmuuttovirastosta kertoo USU:lle.

Eniten käsittelemättömiä hakemuksia on somalialaisilta, 269, toiseksi eniten syyrialaisilta, 229.

Jäljellä olevien hakemusten käsittelyyn menee Soinin arvion mukaan vielä useampi kuukausi.

Itärajan yli tulleille on tehty tähän mennessä enemmän myönteisiä kuin kielteisiä päätöksiä. Myönteisiä päätöksiä on tehty kaikkiaan 165. Turvapaikan on saanut 99 syyrialaista, 30 somalialaista, 22 jemeniläistä, 5 iranilaista ja 4 irakilaista.