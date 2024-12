USU: Viidestä lisärahaa saaneesta lukiokoulutuksen järjestäjästä kolmella kristillinen tausta

Ylimääräistä lisärahoitusta saavat Itä-Hämeen opiston lukio Hartolassa, Karkun evankelisen opiston lukio Sastamalassa, Otavan Opiston aikuislukio Mikkelissä, Portaanpään kristillisen opiston lukio Lapinlahdella sekä Raudaskylän kristillisen opiston lukio Ylivieskassa, kertoo Uutissuomalainen.

Viidestä lisärahaa saaneesta lukiokoulutuksen järjestäjästä kolmella on kristillinen tausta. Näitä ovat Portaanpään ja Raudaskylän kristilliset opistot sekä Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys, joka ylläpitää Karkun evankelista opistoa Sastamalassa.

Uutissuomalaisen tietojen mukaan kansanopistolukioiden saamien lisärahojen taustalla ovat kristillisdemokraatit (KD), jotka toivat aloitteen asiasta budjettiriiheen.

– On ongelmallista, että rahaa jaetaan ilman läpinäkyviä ja kaikille samoja rahoitusperusteita hyvin pienelle määrälle koulutuksen järjestäjiä, virkamieslähde kertoo.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ei vastannut kysymykseen siitä, tuotiinko asia budjettiriiheen KD:n aloitteesta. Essayah pitää hyvänä, että hallitus lisää oppimisen tukea toiselle asteelle, etenkin kansanopistolukioille.

– Kansanopistolukioiden opiskelijoissa on tavallista lukiota useammin heitä, joille koulunkäynti on haasteellista, muun muassa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita sekä opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia, Essayah sanoo sähköpostivastauksessaan Uutissuomalaiselle.

Kansanopistolukioille on luvassa kertaluontoinen lisäpotti tammikuussa. Kukin saa 25 000 euron lisärahoituksen. Rahat on tarkoitettu käytettäväksi oppimisen tuen vahvistamiseen. Keskimäärin nämä viisi lukiota saavat lisärahoitusta 490 euroa opiskelijaa kohti.