USU: Poliisi harkitsee tehokkaampaa puuttumista ylinopeuksiin

Poliisi saattaa jatkossa käräyttää aiempaa pienemmistä ylinopeuksista. Poliisihallituksessa pohditaan parhaillaan, olisiko ylinopeuksien seuraamuskynnystä madallettava. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.

Liikennevirhemaksun saa nykyään, jos ylinopeus on 7–20 kilometriä tunnissa. Sen suuruus on 70–200 euroa riippuen ylinopeudesta ja nopeusrajoituksesta. Tulosidonnainen päiväsakko tulee, kun ylinopeutta on vähintään 21 kilometriä tunnissa.

Liikenneturvan johtava asiantuntija Juha Valtonen pitää aiheellisena sitä, että poliisissa pohditaan tarkempaa puuttumista ylinopeuksiin.

– Ongelma puuttumiskynnyksissä on lähinnä se, että ne ovat samat taajamissa ja taajamien ulkopuolella, Valtonen sanoo USU:lle.

Hän kertoo esimerkin.

– Taajamien yhä suositellumpi nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa niillä alueilla, joilla on paljon jalankulku- ja pyöräliikennettä. Poliisin mittaamasta nopeudesta vähennetään ensin kolme kilometriä tunnissa varmuustoleranssia ja sen jälkeen puuttumiskynnys seitsemän kilometriä tunnissa. Tämä tarkoittaa siis, että ylinopeudeksi koetaan vasta 40 kilometrin tuntinopeus – siis kolmannes yli sallitun.

Valtosen mukaan tämä on ongelmallista, koska esimerkiksi jalankulkijoiden kuolemanriski kasvaa jyrkästi törmäysnopeuden noustessa juuri 30 km/h nopeuden jälkeen.