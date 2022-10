USU: Näiden seksitautien määrät ovat kasvussa

Kuppaa, tippuria ja hiviä on todettu tänä vuonna ennätysmääriä, kertoo Uutissuomalainen.

Vaikka vuotta on jäljellä vielä kaksi ja puoli kuukautta, tartuntoja on jo nyt ilmoitettu enemmän kuin aikaisempina vuosina. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisterin tilastosta, joka alkaa vuodesta 1995.

Ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg THL:stä arvioi, että apinarokkoepidemian myötä seksitautien testaus ja testaukseen hakeutuminen ovat voineet lisääntyä.

– Meillä ei ole tietoa tehtyjen testien määristä, mutta on toki mahdollista, että olisi testattu enemmän ja siten myös löydetty enemmän positiivisia tapauksia, hän sanoo USU:lle.

Kuppatartuntoja on ilmoitettu rekisteriin tänä vuonna 13. lokakuuta mennessä 269. Edellinen ennätysvuosi oli 2019, jolloin rekisteriin ilmoitettiin 253 tapausta. Tippuritartuntoja on ilmoitettu tänä vuonna 679. Edellinen tartuntaennätys on niin ikään vuodelta 2019, jolloin tippuritartuntoja ilmoitettiin rekisteriin 607. Hiv-tartuntoja on ilmoitettu tänä vuonna jo nyt 208. Edellisenä ennätysvuonna 2006 tartuntoja todettiin 191.

Yleisimmän ilmoitettavan seksitaudin eli klamydian tartuntamäärät ovat suunnilleen viime vuoden tasolla. Klamydiatartuntoja on ilmoitettu 12 829.

Hannila-Handelberg kertoo, että tartuntatautirekisterin mukaan tartuntoja on ollut enemmän miehillä kuin naisilla. Lukumääräisesti eniten seksitautitartuntoja todetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.