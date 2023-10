USU: Kiinteistöille tarkoitetun tuen suosio yllätti

Kaukolämpölaitteistojen vaihtamiseen ja säätämiseen tarkoitettua avustusta on haettu ahkerammin kuin etukäteen arvioitiin, Uutissuomalainen kertoo.

Valtionavustus tuli haettavaksi viime vuoden lopulla, ja sitä on voinut hakea Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus Arasta.

– Avustushakemusten määrä on yllättänyt. Niitä on tullut odotettua enemmän ja tulee edelleenkin. Tällä hetkellä kaukolämpöavustus on suosituin yksittäinen energia-avustus, jota meiltä haetaan, kertoo ylitarkastaja Pontus Söderlund Arasta USU:lle.

Söderlundin mukaan hakemuksia on saapunut noin 2 000. Lisäksi jonossa on käsittelyä odottamassa runsaat 200 hakemusta.

Kaukolämpöavustusta voivat hakea yksityiset kiinteistönomistajat, taloyhtiöt ja yhteisöt. Avustusta myönnetään uuden kaukolämpölaitteiston vaihtamiseen, säätämiseen ja tasapainotukseen.

Ehtona on, että kaukolämpölaitteisto täyttää matalalämpötilaisuutta koskevan ehdon ja että laitteiston vaihtaminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista.

– Moni on ehkä harkinnut kaukolämpölaitteen vaihtamista, ja nyt kun siihen saa tukea, moni yksityishenkilö ja taloyhtiö on päättänyt toteuttaa remontin, Söderlund arvioi.

Kaukolämpöavustusta myönnetään laitteiston vaihtamiseen talotyypistä riippuen enintään 2 000–4 000 euroa. Säätötöihin myönnettävä avustus on 500–2 000 euroa.

Muiden Aran myöntämien energia-avustusten tavoin myös kaukolämpöavustus on päättymässä tämän vuoden lopussa.