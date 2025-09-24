Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Poliisi arkistokuvassa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

USU: Kadonneesta pohjalaisperheestä saatu satoja vihjeitä

  • Julkaistu 24.09.2025 | 19:05
  • Päivitetty 24.09.2025 | 19:06
  • Kotimaa
Eurooppalainen pidätysmääräys mahdollistaa vanhempien etsinnän ja mahdollisen kiinnioton myös Suomen ulkopuolella.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Pohjanmaan poliisi on saanut satoja vihjeitä Pohjanmaalla kadonneesta Karfin perheestä. Vihjeitä on tullut Suomesta ja ulkomailta, kertoo Uutissuomalainen tässä Etelä-Suomen Sanomien jutussa.

Poliisi etsii perhettä, jonka vanhempia epäillään omien seitsemän lapsensa omavaltaisesta huostaanotosta.

Perheen vanhemmista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Ulkomaalaiset viranomaiset ovat olleet Suomen poliisiin yhteydessä kadonneesta perheestä.

– Viranomaisten välinen tiedonvaihto on salassa pidettävää tietoa tässä vaiheessa, Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö Mikael Appel kertoo.

 

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)