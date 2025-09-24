USU: Kadonneesta pohjalaisperheestä saatu satoja vihjeitä

Pohjanmaan poliisi on saanut satoja vihjeitä Pohjanmaalla kadonneesta Karfin perheestä. Vihjeitä on tullut Suomesta ja ulkomailta, kertoo Uutissuomalainen tässä Etelä-Suomen Sanomien jutussa.
Poliisi etsii perhettä, jonka vanhempia epäillään omien seitsemän lapsensa omavaltaisesta huostaanotosta.
Perheen vanhemmista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Ulkomaalaiset viranomaiset ovat olleet Suomen poliisiin yhteydessä kadonneesta perheestä.
– Viranomaisten välinen tiedonvaihto on salassa pidettävää tietoa tässä vaiheessa, Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö Mikael Appel kertoo.