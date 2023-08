USU-gallup: Sauli Niinistö on suomalaisten mielestä historian paras presidentti

Suomalaisten mielestä tasavallan presidentti Sauli Niinistö on Suomen historian paras presidentti. Asia selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista jossa kysyttiin, että kuka on ollut mielestäsi Suomen paras presidentti.

Niinistö oli ylivoimaisesti suosituin valinta historian parhaaksi. Hänet valitsi vastaukseksi 37 prosenttia vastaajista.

Toiseksi sijoittui Urho Kekkonen, jonka nimesi 12 prosenttia vastaajista. Kolmanneksi sijoittuneen Tarja Halosen nimesi 11 prosenttia vastaajista.

Mauno Koivisto ja Risto Ryti saivat molemmat kuusi prosenttia vastauksista. Loput seitsemän presidenttiä saivat vielä vähemmän kannatusta. Vastaajista 15 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares toteaa, ettei ykköstila ole yllätys.

– Niinistö on ihmisten silmissä ottanut johtajuutta erityisesti Nato-asiassa ja osittain koronan aikana, Vares arvioi USU:lle.

Helsingin yliopiston poliittisen historian apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi puolestaan kuvaa Niinistön kyselyssä saamaa etumatkaa melko ällistyttäväksi, mutta ei yllättäväksi.

– Tuntuu, että vastatessa on ajateltu tätä hetkeä. On Niinistön kannattajat, ja sitten Tarja Halosen ovat nostaneet esiin ne, joilla on ollut jotain kriittistä mielessä. Kaikki historia tuntuu tiivistyvän Kekkoseen, ja loput presidenteistä häviävät historian hämäriin, Rainio-Niemi kommentoi.

Gallupissa Niinistö on selvästi suosituin presidentti sekä miesten että naisten keskuudessa. Niinistö on suosituin myös kaikissa ikäryhmissä ja tuloluokissa sekä kaikilla koulutustasoilla.

Gallupiin vastasi tuhat suomalaista 6.–14. kesäkuuta. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Niinistö ei kommentoinut gallupin tulosta Uutissuomalaiselle.