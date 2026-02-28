USU-gallup: Alexander Stubbille kouluarvosana 8,3

Suomalaiset ovat tyytyväisiä tasavallan presidentti Alexander Stubbin toimintaan. Hän saa Uutissuomalaisen USU-gallupissa kansalaisilta kouluarvosanaksi 8,3.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki ja Turun yliopiston poliittisen historian professori Markku Jokisipilä arvioivat, että selkeällä enemmistöllä suomalaisista on hyvin myönteinen kuva Stubbista.

– Kyllä Stubb selkeästi näyttäytyy koko kansan presidenttinä. Peräti puolet kaikista vastaajista antaa hänelle arvosanan 9–10, Linnainmäki toteaa USU:lle.

– Stubb on ottanut presidenttikaudestaan kaiken irti, kun katsoo hänen näkyvyyttään kansainvälisesti tai ulkomaanmatkojen määrää, Jokisipilä arvioi USU:lle.

Stubb on toiminut presidenttinä nyt kaksi vuotta. Tyytyväisimpiä kokoomustaustaisen Stubbin toimintaan ovat kokoomuksen kannattajat. He antavat Stubbin kouluarvosanaksi 9,4. Sen sijaan vasemmistoliiton kannattajat suhtautuvat Stubbiin kriittisimmin ja antavat tälle arvosanaksi 7,5.

Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista 13.–23. helmikuuta. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.