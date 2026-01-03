USU: 62 prosenttia suomalaisista kieltäisi somen alle 15-vuotiailta

Lähes kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa sosiaalisen median kieltämistä alle 15-vuotiailta. Asia käy ilmi Uutissuomalaisen USU-gallupista.
USU-gallupin mukaan 62 prosenttia kannattaa ajatusta alle 15-vuotiaiden somekiellosta. Kieltoa vastustaa 19 prosenttia. 19 prosenttia ei osaa kertoa kantaansa asiaan.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) väläyttivät marraskuussa sosiaalisen median rajoittamista alle 15-vuotiailta. Pääministeri kertoi käynnistävänsä asiasta selvityksen.
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan gallupin tulos on signaali siitä, että suomalaiset ovat huolissaan sosiaalisen median runsaan käytön vaikutuksista lapsiin ja nuoriin.
– Yleinen ilmapiiri on sellainen, että lasten ja nuorten somen käyttöä pitäisi rajoittaa, Pekkarinen kommentoi USU:lle.
Jyväskylän yliopiston yliopistonopettajan Henri Lahden mukaan tuloksissa heijastuu huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja mielenterveydestä, joihin runsas ruutuaika voi vaikuttaa.
– Julkisessa keskustelussa korostuvat usein somen käytön haitat. Tämä näkyy tuloksissa, Lahti arvioi.
Terveystieteiden tohtori Lahti on tehnyt väitöskirjan lasten ja nuorten sosiaalisen median käytöstä ja sen terveysvaikutuksista.
Australia kielsi hiljattain somen käytön alle 16-vuotiailta. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa valmistellaan somekieltoa alle 15-vuotiaille. Yksikönpäällikkö Jouni Varanka valtioneuvoston kansliasta kertoo, että Suomessa selvitys asiasta käynnistynee keväällä.
