Useita väestöhälyttimiä sabotoitu Ruotsissa

Väestöhälyttimiä on kesän aikana sabotoitu tai varastettu useissa ruotsalaiskunnissa, uutisoi Svenska Dagbladet. Tapauksia on raportoitu ainakin Hagforsissa, Borlängessa ja Ludvikassa. Borlängessa on varastettu neljä väestöhälytintä, Ludvikassa hävinneitä torvia on kaksi. Taalainmaan pelastuslaitos on varkauksista ymmällään.

– Olen ollut alalla 40 vuotta – ja muistan ehkä jonkun yksittäisen kadonneen hälyttimen, mutta ei sellaista koskaan ole tapahtunut tässä laajuudessa, pelastuslaitoksen aluepäällikkö Per-Anders Berthlin kommentoi SVT:lle.

Värmlannin Hagforsissa useita hälyttimiä on lisäksi sabotoitu. Torvia on irrotettu ja kaapeleita katkottu, pelastuslaitos kertoo. Varkauksien ja vahingonteon kohteiksi joutuneet kunnat inventoivat nyt hälytysjärjestelmiään.

Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusvirasto MSB suhtautuu tapauksiin vakavasti, mutta muistuttaa väestöhälyttimiä häviävän vuosittain. Maassa on tällä hetkellä 4300 hälytintä, virastosta kerrotaan Svd:lle.