Useita vaaratilanteita – ihmiset lähestyneet karhuja tarkoituksella

Suomen karhukanta on vahvistunut, ja kohtaamiset metsän suurpedon kanssa yleistyvät. Vaikka karhun näkeminen luonnossa voi olla kiehtova kokemus, sen tahallinen lähestyminen on vaarallista. Poliisi muistuttaa tiedotteessa, että turvallinen etäisyys karhuun on vähintään 150 metriä.

Vaikka karhun voi nähdä yhä useammin syömässä pellolla, tienvarsissa tai muilla aukeilla paikoilla se ei tarkoita, että karhuja kannattaisi lähestyä esimerkiksi valokuvauksen vuoksi.

Viime vuosina Itä-Suomessa on ollut lukuisia tilanteita, joissa ihmiset ovat lähestyneet ruokailevia karhuja alle 20 metrin päähän ja toisinaan vielä tätäkin lähemmäs. Tieto alueella havaituista karhuista houkuttelee ihmisiä liikkeelle, ja osa lähtee etsimään eläimiä tarkoituksellisesti.

Tämän seurauksena paikalle voi tulla nopeasti kymmeniä ihmisiä, joiden tavoitteena on nähdä tai kuvata karhuja.

Naaraskarhulla saattaa olla pennut lähistöllä, ja tarvittaessa se puolustaa niitä hyvinkin aggressiivisesti. Myös tuoreen saaliin lähellä oleva karhu saattaa reagoida ihmisen lähestymiseen valehyökkäyksellä, jossa se voi rynnätä nopeasti vain muutaman metrin päähän pelotellakseen tunkeilijan tiehensä.

Jos ihminen lähestyy karhua tarkoituksella vain muutamien kymmenien metrien etäisyydelle, tilanne voi muuttua vaaralliseksi silmänräpäyksessä. Karhu kykenee ryntäämään matkan muutamissa sekunneissa ja äkkinäinen hyökkäys voi johtaa vakavaan vaaratilanteeseen.

Poliisi ja Suomen riistakeskus suosittelevat, että karhuja ei tarkoituksellisesti lähestytä alle 150 metrin etäisyydelle. Myös karhujen etsiminen ja tahallinen lähestyminen on syytä jättää tekemättä. Toistuva ihmisen läsnäolo totuttaa karhuja tarpeettomasti ihmisten läsnäoloon ja heikentää niiden luontaista ihmisarkuutta.

Itä-Suomen poliisin ja riistakeskuksen tietoon on tullut tapauksia, joissa karhuja on tarkoituksellisesti ruokittu asuttujen rakennusten piha-alueilla tai niiden läheisyydessä.

Tällainen toiminta aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä, ja usein pihoista ravintoa saavat yksilöt joudutaan lopettamaan.

– Älä siis ruoki karhuja rakennetussa ympäristössä, jotta voidaan suojella sekä ihmisten että eläinten turvallisuutta ja hyvinvointia, poliisi tähdentää.