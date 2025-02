USA:ssa maksettu sosiaalietuuksia miljoonille kuolleille kansalaisille

Liikemies Elon Muskin johtama Doge-virasto väittää, että miljoonille kuolleille ihmisille on maksettu sosiaaliturvaetuuksia Yhdysvalloissa.

Musk on jakanut X-palvelussa kaavion sosiaaliturvan saajista. Siinä yli 20 miljoonaa ihmistä on kirjattu iältään 100-vuotiaiksi tai vanhemmiksi. Heistä yli 3,9 miljoonaa on 130-139-vuotiaita, yli 3,5 miljoonaa on 140-149-vuotiata ja yli 1,3 miljoonaa on 150-159-vuotiaita. Muskin julkaisemassa kaaviossa on tätäkin vanhempia ikäluokkia. Sen mukaan vanhin kansalainen on 360-369-vuotias.

– Ehkä Twilight on totta ja on paljon vampyyreja, jotka keräävät sosiaaliturvaa, Musk on kirjoittanut X:ssä.

Doge-viraston tehtävänä on tehostaa Yhdysvaltain hallinnon toimintaa ja vähentää kuluja.

Muskin mukaan Yhdysvalloissa näyttää olevan paljon enemmän voimassa olevia sosiaaliturvatunnuksia kuin kansalaisia.

– Tämä saattaa olla historian suurin petos, hän kirjoittaa X:ssä.

Muskin esittämiä tietoja sosiaaliturvan saajista ei ole pystytty vahvistamaan. Hän ei ole esittänyt todisteita väitteidensä tueksi.

Newsweek kertoo, että Muskin kaaviossa oletettujen edunsaajien määrä on huomattavasti suurempi kuin sosiaaliturvaviraston kuukausittaisin julkaisemissa luvuissa. Tammikuussa tukia sai noin 73 miljoonaa kansalaista.

Amerikkalainen tietokonekulttuuria käsittelevä Wired arvioi, että kaavion oudot luvut saattavat johtua vuosikymmeniä vanhasta koodauskielestä, jota USA:n hallinnon maksujärjestelmät käyttävät. Lisäksi Yhdysvallat lopetti vuonna 2015 sosiaalietuuksien automaattisen maksamisen kaikille 115 vuotta täyttäneille.

According to the Social Security database, these are the numbers of people in each age bucket with the death field set to FALSE! Maybe Twilight is real and there are a lot of vampires collecting Social Security 🤣🤣 pic.twitter.com/ltb06VX98Z — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2025

🚨Karoline Leavitt says Elon Musk and DOGE have been sent to investigate DEAD PEOPLE receiving Social Security payments: “They suspect that there are tens of millions of deceased people receiving fraudulent Social Security payments.”

pic.twitter.com/Esz9wFPXlo — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 18, 2025